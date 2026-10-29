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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Kami menang untuk pelatih kami!” Nathaniel Brown sampaikan pesan emosional usai Bayern menang 6-1

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Bek sayap Bayern Munich Nathaniel Brown mempersembahkan golnya dan kemenangan 6-1 timnya atas Magdeburg di DFB-Pokal kepada pelatih kepala klub yang absen. Brown menegaskan seluruh skuad sepenuhnya bersatu menjelang Der Klassiker pada Sabtu.

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Brown tampil gemilang saat Bayern melaju ke babak 16 besar

Nathaniel Brown melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak gol kelima Bayern Munich dalam kemenangan 6-1 atas Magdeburg di ajang DFB-Pokal di Allianz Arena. Bek muda itu menjadi starter dalam susunan empat bek yang dirotasi, bersama Josip Stanisic, Jonathan Tah, dan Hiroki Ito.

Meski Magdeburg sempat menyamakan kedudukan pada awal babak pertama, Bayern mendominasi lawannya dari divisi kedua selepas jeda.

Hasil tersebut memastikan Bayern Munich lolos ke babak 16 besar DFB-Pokal.

Bek sayap sampaikan pesan menyentuh kepada pelatih yang tengah beristirahat

Berbicara seusai pertandingan, Brown menegaskan bahwa skuad bermain demi pelatih kepala mereka, yang masih absen sembari memulihkan diri di rumah. "Magdeburg bermain sangat baik, kami butuh sedikit waktu untuk benar-benar masuk ke dalam permainan," ujar Brown.

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"Namun, begitu permainan kami mulai berjalan, rasanya sangat menyenangkan, terutama pada babak kedua."

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"Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, siapa pun lawannya... Kami juga menang untuk pelatih kami. Dia seharusnya beristirahat, tetapi saya berharap kami segera bertemu dengannya lagi," kata sang bek.

Kedalaman skuad bersinar saat sejumlah pemain kunci absen

Brown menyoroti bagaimana budaya di dalam skuad Bayern memungkinkan pemain pelapis tampil tanpa kendala ketika para starter diistirahatkan atau absen. "Hari ini kami ingin lolos, dan sekarang kami fokus pada hari Sabtu," ujar Brown.

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Asisten pelatih Aaron Danks memuji penyesuaian tim pada babak kedua, yang membuat Bayern mampu mengendalikan pertandingan sepenuhnya secara taktis.

Gol Brown menunjukkan kualitas yang dimiliki Bayern di seluruh kedalaman skuadnya.

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Perhatian tertuju pada duel besar Klassiker

Setelah memastikan kelolosan di ajang piala, Brown dan Bayern langsung mengalihkan perhatian ke laga Bundesliga antara dua tim teratas klasemen melawan Borussia Dortmund pada Sabtu.

Bayern Munich akan menjamu rival sengitnya itu dengan harapan melanjutkan momentum di kompetisi domestik.

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Bayern juga akan mengetahui lawannya di babak 16 besar DFB-Pokal melalui undian resmi pada Minggu.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.