“Kami memulai dengan sedikit keunggulan!” Roberto Mancini beri peringatan keras kepada Italia jelang laga penentuan melawan Belgia

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Pelatih kepala Italia Roberto Mancini meminta timnya tetap fokus menjelang laga penentu UEFA Nations League melawan Belgia. Mancini mengingatkan bahwa meski memiliki sedikit keunggulan di Grup 1, Italia harus menjalani pertandingan itu dengan intensitas maksimal.

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Mancini kobarkan semangat Italia jelang laga krusial di Brussel

Italia tiba di Brussel dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan gemilang 3-1 atas Prancis dan memuncaki Grup 1 Liga A UEFA Nations League. Namun, pelatih kepala Roberto Mancini menegaskan bahwa timnya tidak boleh lengah saat menghadapi Belgia di Koning Boudewijnstadion.

Italia meraih sepuluh poin dari empat pertandingan terakhir di bawah Mancini, menunjukkan kebangkitan luar biasa sejak kalah dari Belgia pada laga pembuka.

Dengan tiket perempat-final dan posisi puncak grup dipertaruhkan, Mancini berharap para pemainnya tetap tampil tanpa ampun.

Mancini soroti kualitas dan ancaman Belgia

Berbicara kepada media menjelang laga penting hari Minggu, Mancini menepis anggapan bahwa Belgia akan mudah dikalahkan, seraya menyamakan kualitas teknik mereka dengan Prancis.

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“Berada di sini dan berjuang untuk lolos dari grup ini merupakan sumber kebanggaan atas apa yang telah dicapai para pemain sejauh ini. Ini tidak akan mudah; Belgia adalah tim nasional yang sangat bagus,” ujar Mancini.

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Mengenai pertandingan terakhir grup, ia menambahkan: “Apakah ini laga yang berbahaya? Tentu saja, karena ini pertandingan terakhir. Kami memulai dengan sedikit keunggulan, tetapi itu tidak berarti kami boleh berpuas diri. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus melawan tim yang hanya kalah dari Spanyol pada menit terakhir di Piala Dunia.”

Kondisi fisik skuad dan fleksibilitas taktik

Mancini juga menyampaikan perkembangan kondisi fisik skuadnya setelah periode pertandingan internasional yang menuntut, dengan tes kebugaran terakhir akan menentukan susunan pemain awalnya.

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“Semuanya sudah cukup jelas dalam benak saya, kita lihat besok. Besok kami akan mengevaluasi kondisi fisik semua pemain dalam sesi latihan terakhir, termasuk dua atau tiga pemain yang kondisinya masih diragukan,” jelas Mancini mengenai pemilihan timnya.

Mengenai sejumlah masalah kebugaran ringan dalam skuad, ia menambahkan: “Kami berharap Cambiaghi pulih, tetapi pagi ini dia masih merasakan sakit. Kami akan menggantikan dia dan Frattesi. Calafiori juga perlu dievaluasi. Kami harus mencari tahu siapa yang perlu beristirahat.” Mancini tetap yakin kedalaman opsi taktiknya akan membantu tim melewati ujian berat ini.

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Upaya terakhir merebut posisi puncak Grup 1 di Brussel

Kebangkitan luar biasa Italia di bawah Mancini menjadikan mereka penantang serius gelar UEFA Nations League, tetapi rintangan terakhir di Brussel tetap menjadi ujian berat.

Italia akan berusaha menutup kiprah mereka di fase grup dengan gemilang, mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik yang efektif untuk mengamankan satu poin atau kemenangan yang dibutuhkan guna memuncaki grup.

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Laga di Koning Boudewijnstadion dijadwalkan dimulai pukul 19.45 GMT pada Minggu, 15 November, sekaligus menutup fase grup yang mendebarkan.