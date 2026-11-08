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Michael Carrick tampak frustrasi, tetapi tetap tegar setelah menyaksikan Manchester United dua kali bangkit untuk meraih hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa. Meski menunjukkan semangat juang, hasil tersebut membuat Manchester United tetap terpuruk di zona degradasi Liga Primer saat memasuki jeda internasional.

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Manchester United kesulitan mengatasi kelengahan di lini pertahanan

Kerapuhan pertahanan Manchester United kembali terlihat jelas di Old Trafford ketika tim asuhan Carrick kebobolan gol-gol mudah dalam laga yang berlangsung kacau. Manchester United tertinggal 2-0 dalam empat menit pertama, awal yang membuat pendukung tuan rumah terpana dan sang manajer frustrasi. Meski mampu menyamakan kedudukan sebelum jeda, United kembali kebobolan dua kali dalam delapan menit pertama babak kedua. Namun, untuk ketiga kalinya dalam sepekan setelah bangkit melawan Roma pada laga tengah pekan, tuan rumah menunjukkan daya juang luar biasa untuk sekali lagi bangkit dari ketertinggalan dua gol.

Menanggapi penampilan lini pertahanan timnya, Carrick mengatakan kepada Sky Sports: “Kecewa karena tidak memenangi pertandingan. Kami tim yang lebih baik dalam sebagian besar laga. Kami mempersulit diri sendiri dengan gol-gol yang kami biarkan tercipta. Bukan hanya satu, melainkan dua gol beruntun yang menempatkan kami dalam posisi sulit. Kami melakukannya beberapa malam lalu, melakukannya lagi hari ini, bangkit dalam pertandingan, lalu sebenarnya bisa menang pada akhirnya. Kami hanya perlu lebih cermat pada momen-momen tertentu, pada berbagai momen dalam pertandingan, karena kami memberi lawan gol-gol yang biasanya tidak mereka dapatkan. Jika kami memperbaiki itu, ada banyak hal baik dalam penampilan ini. Menurut saya, kami tim yang lebih baik, tetapi gol-gol yang kami biarkan tercipta sama sekali tidak membantu.”

Statistik mencerminkan kekhawatiran Carrick, karena Manchester United kesulitan mencatatkan clean sheet selama periode sulit ini. Sang manajer mengakui bahwa jumlah gol yang mereka derita tidak bisa terus dibiarkan jika ingin naik di klasemen. “Tidak ada gol yang menyenangkan untuk diterima, tetapi ada gol-gol yang sebenarnya bisa lebih kami cegah, dan itulah yang harus kami perbaiki dari gol-gol yang kami derita hari ini,” lanjut Carrick. “Kami mempersulit diri sendiri dan membuat tugas kami dalam pertandingan menjadi terlalu berat. Namun, kami sudah melakukan banyak hal dan tetap merasa seharusnya memenangi laga ini. Jumlahnya terlalu banyak, itu jelas dan kami mengetahuinya. Itu sesuatu yang harus kami benahi.”

Aksi heroik pada masa tambahan waktu menyelamatkan satu poin

Meski lini pertahanannya tampil buruk, semangat dalam skuad Manchester United tetap terlihat. Menurut Opta, Manchester United mencetak sejarah Premier League dengan menjadi tim pertama yang tertinggal dua gol lalu menyamakan kedudukan dalam dua kesempatan berbeda pada pertandingan yang sama.

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Carrick langsung memuji mentalitas para pemainnya, yang menolak menyerah meski tekanan dalam persaingan menghindari degradasi terus meningkat. “Saya menyukai karakter dan kualitas permainan mereka,” kata sang manajer. “Kami menguasai sebagian besar pertandingan, menyerang area penalti, melepaskan tembakan, dan menciptakan peluang. Saat tertinggal 2-0 dan sedang tidak meraih hasil bagus, para pemain tetap bermain baik dan melakukan pressing dengan baik. Untuk sebagian besar pertandingan, permainan berjalan seperti yang kami inginkan. Jika dilihat secara keseluruhan, ada banyak hal [yang patut diapresiasi], dan cara kami menuntaskan pertandingan tanpa pernah menyerah menunjukkan karakter para pemain.”

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Dukungan suporter

Hasil tersebut membuat Manchester United menjalani jeda internasional di posisi ke-18, terpaut satu poin dari zona aman. Manchester United kini dipastikan berada di zona degradasi Premier League selama setidaknya 15 hari berturut-turut, periode terlama mereka di zona degradasi kasta tertinggi sejak September dan Oktober 1986, ketika mereka menghabiskan 28 hari di tiga posisi terbawah.

Meski statistik suram itu menambah tekanan terhadap Carrick, mantan gelandang tersebut tetap yakin klubnya memiliki waktu dan kualitas untuk memperbaiki situasi sebelum menjadi kritis. Ia juga memuji para suporter yang terus menyuarakan dukungan sepanjang pertandingan dengan delapan gol tersebut. “Mereka sepenuhnya mendukung para pemain. Mereka sangat ingin mendukung kami dan ingin kami memberikan sesuatu,” ujar Carrick. “Ada rasa frustrasi dan kecewa pada saat-saat tertentu, dan kami semua merasakannya. Namun, mereka tetap mendukung para pemain hingga akhir pertandingan hari ini, dan kami semua merasakan dukungan itu.”

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Carrick tetap yakin meski ada kekhawatiran degradasi dari kasta tertinggi

Ketika ditanya tentang meningkatnya kekhawatiran bahwa timnya benar-benar harus berjuang menghindari degradasi, Carrick tetap yakin dengan prospek klubnya untuk sisa musim ini. Namun, statistik menunjukkan betapa berat situasi United: mereka menjadi tim kasta tertinggi pertama sejak Arsenal pada 1953-54 yang hanya memenangi satu dari 10 pertandingan pembuka setelah finis di tiga besar pada musim sebelumnya.

Terlepas dari catatan sejarah yang mengkhawatirkan itu, sang manajer menegaskan bahwa fokusnya adalah memanfaatkan jeda internasional untuk mengevaluasi dan membenahi masalah-masalah mendasar. “Sekarang masih November. Saya tidak menyukai situasi ini maupun hasil-hasil yang kami dapatkan, tetapi kami jelas bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya,” tambahnya.