Manchester City menyatakan "kekecewaan dan keterkejutannya" atas keputusan komisi independen Liga Primer Inggris "Premier League", seraya menegaskan bahwa mereka tetap tidak bersalah atas tuduhan yang diarahkan kepadanya, dan mengumumkan tekadnya untuk melanjutkan proses hukum dan regulasi guna membela posisinya.

Sebelumnya, otoritas Liga Primer Inggris secara resmi memastikan pada hari Selasa ini keputusan bahwa Manchester City bersalah atas pelanggaran finansial serius, setelah bertahun-tahun penyelidikan.

Richard Masters, Chief Executive otoritas Liga Primer Inggris, menggambarkan kasus dan keputusan tersebut sebagai "yang terpenting dalam sejarah Liga Primer Inggris".

Manchester City mengatakan dalam pernyataan resmi yang dirilis beberapa menit setelah pernyataan otoritas liga: "Klub merasa kecewa dan terkejut atas keputusan komisi Liga Primer Inggris, yang dipublikasikan hari ini".

Klub menambahkan: "Klub tidak bersalah atas tuduhan yang diarahkan kepadanya oleh otoritas Liga Primer Inggris, dan terdapat serangkaian bukti yang menyeluruh dan tak terbantahkan yang mendukung seluruh posisi klub terkait kasus ini".

Klub melanjutkan: "Oleh karena itu, Manchester City akan terus membela posisinya tanpa kompromi, dan akan mengambil, bila diperlukan, langkah-langkah yang tepat di hadapan seluruh pihak regulasi dan hukum yang berwenang".

Manchester City menegaskan bahwa kasus ini belum ditutup, seraya menjelaskan: "Proses Liga Primer Inggris masih berlangsung, dan terdapat elemen-elemen penting yang belum diputuskan. Klub kini akan mulai menggunakan jalur banding yang tersedia baginya, dengan dasar bahwa keputusan tersebut mengandung kesalahan mendasar yang nyata dalam hukum, prinsip, dan fakta, serta bahwa keputusan itu tidak tepat".

Klub menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi proses hukum sepanjang delapan tahun terakhir, dengan dasar bahwa manajemen Liga Primer Inggris dan kepemimpinan eksekutifnya akan bertindak sebagai pihak regulasi yang independen, netral, dan adil, jauh dari segala pengaruh yang berpihak.

Manchester City menutup pernyataannya dengan berkata: "Jelas bahwa klub lebih terbatas dalam apa yang dapat dikatakannya, hingga seluruh proses yang akan datang selesai".