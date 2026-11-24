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Pelatih Aston Villa Unai Emery meminta para pemainnya siap menghadapi atmosfer tidak bersahabat di Istanbul saat melawan Galatasaray dalam laga Liga Champions malam ini di Rams Park. Villa berupaya memperbesar peluang lolos otomatis ke babak 16 besar, sementara pelatih asal Spanyol itu menegaskan timnya tengah membangun sesuatu yang berbeda dalam babak baru perjalanan mereka di Eropa.

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Emery tuntut ketenangan di Istanbul

Emery meminta Villa bermain dengan keyakinan dan kekompakan saat bersiap menghadapi ujian berat di Liga Champions di Turki . Hasil positif melawan Galatasaray akan menegaskan kemajuan Villa di Eropa dan membawa mereka semakin dekat ke babak 16 besar. Namun, Emery tahu kualitas individu saja tidak akan cukup untuk menghadapi intensitas tanpa henti dari tuan rumah.

Pelatih asal Spanyol itu tekankan struktur dan kekompakan

Emery bertekad memastikan skuadnya tidak membiarkan atmosfer yang mengintimidasi ataupun permainan Galatasaray yang penuh energi mengganggu ritme mereka. Emery sebelumnya pernah meraih kemenangan telak atas tim Turki dalam laga kandang Liga Champions, yakni 6-1 atas Bursaspor bersama Valencia pada November 2010 dan 6-0 atas Fenerbahce pada pertandingan kedua. Namun, pelatih asal Spanyol itu menyadari bahwa lawatan ke Istanbul menuntut disiplin penuh.

Berbicara kepada TNT Sports, Emery mengatakan: "Kami harus fokus pada rencana permainan kami di lapangan. Kami juga harus saling membantu, selalu bersikap positif satu sama lain, serta berusaha merasa kuat, nyaman, dan percaya diri saat bermain, bahkan ketika penonton menentang kami.

"Di lapangan, yang terpenting adalah bermain sepakbola, memenangi duel, berusaha membangun serangan, dan menjaga struktur kami sekuat mungkin."

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Pelatih Villa puji peran Torreira

Selain atmosfer stadion, Emery memperkirakan tim Galatasaray yang terorganisasi dengan baik dan memiliki pemain berkualitas di setiap lini akan memberikan ujian taktik yang berat. Pelatih Villa itu secara khusus memuji gelandang Lucas Torreira, sekaligus mengakui kekuatan skuad Okan Buruk secara keseluruhan, sementara Villa terus berkembang di pentas Eropa.

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"Terutama saat melakukan tekanan, mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus," kata Emery. "Torreira, di lini tengah, benar-benar bermain luar biasa. Mereka punya pemain sayap yang sangat bagus. Mereka punya bek tengah yang sangat bagus dan kiper yang sangat bagus. Menurut saya, pelatih mereka [Okan Buruk] juga bekerja dengan sangat baik.

"Namun, kami memasuki babak baru, dan sekarang kami sedang membangun sesuatu yang berbeda."

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Ujian berat menanti di Rams Park

Villa menghadapi laga hari Selasa di Rams Park dengan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai total 13 gol yang mereka cetak sepanjang fase liga musim 2024-25. Namun, membongkar pertahanan Galatasaray di kandangnya bukan tugas mudah bagi tim Emery. Tuan rumah asal Turki itu memenangi tiga laga kandang terakhir mereka melawan tim Inggris, dengan mengalahkan Tottenham 3-2 dan Liverpool dua kali dengan skor 1-0.