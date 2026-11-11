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Thomas Tuchel menegaskan ia tidak akan meninggalkan posisinya sebelum Euro 2028. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak mencantumkan klausul pelepasan saat memperpanjang kontraknya sebagai pelatih England tahun ini. Mantan pelatih Chelsea itu mengaku rindu menjalani rutinitas harian di sepak bola klub, tetapi menegaskan masih ada "urusan yang belum selesai" bersama timnas England. Ia bahkan membuka peluang untuk tetap bertahan setelah turnamen tersebut.

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Kontrak Tuchel bersama Inggris tak memiliki klausul pelepasan

Mauricio Pochettino diperkirakan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Amerika Serikat untuk menggantikan Michael Carrick di Manchester United, tetapi Inggris tidak akan menghadapi masalah yang sama terkait Tuchel. Menurut The Guardian, United bisa membayar sekitar £7 juta untuk mengakhiri kontrak Pochettino, sementara Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) tidak perlu khawatir dipaksa melepas pelatihnya.

Berbicara menjelang laga Nations League melawan Kroasia pada Kamis, Tuchel mengatakan: "Tidak ada niat [untuk pergi]. Saya sudah menandatangani kontrak. Saya ingin bertahan hingga Piala Eropa. Saya ingin menjalani Piala Eropa. Masih ada urusan yang belum selesai."

Tuchel mengaku merindukan sepak bola klub

Tuchel, yang menjuarai Champions League bersama Chelsea pada 2021, tidak menutup kemungkinan kembali melatih klub suatu hari nanti. Ia mengaku merindukan "50 pertandingan" dalam semusim dan "dua menit ketika semuanya sudah siap, sebelum peluit berbunyi … rasanya seperti dua menit terbaik".

Namun, meski menyukai rutinitas sehari-hari, ia menambahkan bahwa bermain setiap empat hari juga memiliki sisi negatif. Ketika ditanya tentang kemungkinan bertahan bersama Inggris setelah Piala Eropa, ia berkata: "Saya terbuka terhadap segala kemungkinan."

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Petinggi FA mendukung Tuchel selama Piala Dunia

Suasana telah membaik sejak munculnya seruan agar Tuchel dipecat setelah Inggris kalah dari Argentina di semifinal Piala Dunia. Kontraknya memuat klausul terkait kinerja yang memungkinkan FA memecatnya, tetapi kepala eksekutif Mark Bullingham dan kepala urusan sepak bola Dan Ashworth tetap mendukungnya. "Mereka menyampaikannya sejak awal Piala Dunia," kata Tuchel. "Mereka menyatakannya dengan sangat jelas, dan itu lahir dari kepercayaan. Itulah yang dicari seorang pelatih.

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"Saya menyayangi para pemain saya. Saya menyayangi staf saya dan memiliki atasan yang memercayai saya. Saya sangat menghargai hal itu. Saya merindukan para pemain saya, tim saya, dan 50 pertandingan dalam setahun yang tidak saya ikuti. Namun, saya sangat ingin menjuarai Nations League dan berusaha menjuarai Piala Eropa."

Apa selanjutnya bagi Tuchel dan Inggris?

Inggris membutuhkan satu poin dari dua laga terakhir mereka di Grup A3 untuk mencapai perempat-final pada Maret. Mereka akan menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis, ketika Harry Kane akan memecahkan rekor penampilan terbanyak untuk timnas putra Inggris, sebelum bertandang ke Spanyol pada Minggu.

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Jude Bellingham akan terkena skorsing jika mendapat satu kartu kuning lagi, sementara Tuchel juga harus membangun duet bek tengah baru setelah Marc Guehi menarik diri, dengan Ezri Konsa dipastikan absen melawan Kroasia.