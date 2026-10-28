"Kami mampu membeli pemain mana pun": Bos Bayern Munich sampaikan pernyataan tegas

Dalam wawancara dengan Sport Bild, ketua dewan direksi klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu menjelaskan bahwa Bayern München berada dalam kondisi finansial yang sangat baik, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan transfer pemain mahal di masa depan.

Menurut Dreesen, Bayern memiliki "kekuatan finansial untuk membiayai transfer apa pun" yang mereka inginkan. Namun, itu bukan berarti Bayern bergerak tanpa pertimbangan di bursa transfer dan merekrut pemain hanya berdasarkan nama besar. "Pertama, tidak semua yang mahal itu bagus. Kedua, pemain tersebut harus cocok dengan tim kami."

Karena itu, prinsip mereka adalah: "Kami mampu mendatangkan pemain mana pun, tetapi kami tidak ingin membeli setiap pemain. Pemain baru terutama harus cocok dengan filosofi pelatih dan klub. Sekadar memiliki nama besar sama sekali tidak ada gunanya. Sepakbola adalah olahraga tim," lanjut Dreesen.

Belum lama ini, Bayern menjual lima persen saham terakhir yang masih tersedia di perusahaan sepak bola mereka yang berbentuk AG kepada Viessmann Generations Group. Kabarnya, mereka menerima sekitar 250 juta euro dari penjualan tersebut. Dana itu juga bisa diinvestasikan untuk mendatangkan pemain baru di masa depan.

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"Bagi kami, kemitraan ini terutama bertujuan menjaga kekuatan dan kemandirian FC Bayern dalam persaingan internasional untuk jangka panjang," kata Dreesen mengenai hal tersebut. "Kemitraan ini memperkuat struktur permodalan dan kemampuan kami untuk terus mengembangkan klub secara strategis. Pada saat yang sama, 70 persen saham tetap berada di tangan FC Bayern e. V. Kemandirian ini merupakan bagian penting dari identitas kami."

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Siapa pemain termahal FC Bayern München?

Di masa lalu, dibandingkan dengan klub-klub internasional, Bayern relatif jarang mengeluarkan biaya transfer besar untuk satu pemain. Dengan biaya transfer hampir 100 juta euro, Harry Kane menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu dengan selisih jauh. Ia pindah dari Tottenham Hotspur ke Säbener Straße pada 2023

Setelah Kane, nilai transfernya jauh lebih kecil. Lucas Hernandez, yang didatangkan dari Atletico Madrid pada 2019, berada di posisi kedua dengan 80 juta euro. Rekrutan termahal ketiga Bayern adalah Luis Diaz, yang mereka datangkan dari FC Liverpool pada 2025 dengan biaya sekitar 70 juta euro.

Pemain termahal FC Bayern München