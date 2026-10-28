"Kami mampu membeli pemain mana pun": Bos Bayern Munich beri pernyataan tegas

Dalam wawancara dengan Sport Bild, ketua dewan direksi klub tersukses Jerman itu menjelaskan bahwa Bayern Munich berada dalam kondisi finansial yang sangat baik sehingga mereka tidak perlu khawatir soal transfer pemain mahal di masa depan.

Menurut Dreesen, mereka memiliki "kekuatan finansial untuk membiayai transfer mana pun yang kami inginkan". Namun, itu bukan berarti Bayern bergerak tanpa pertimbangan di bursa transfer dan merekrut pemain hanya berdasarkan nama besar. "Pertama, tidak semua yang mahal itu bagus. Kedua, pemain tersebut harus cocok dengan tim kami."

Karena itu, prinsipnya adalah: "Kami mampu membeli pemain mana pun, tetapi kami tidak ingin membeli setiap pemain. Pemain baru terutama harus sesuai dengan filosofi pelatih dan klub. Nama besar saja tidak ada gunanya. Sepakbola adalah olahraga tim," lanjut Dreesen.

Baru-baru ini, Bayern menjual lima persen terakhir saham perusahaan sepakbola mereka yang masih tersedia kepada Viessmann, perusahaan di bidang pemanas, pendingin, dan ventilasi. Kabarnya, penjualan itu menghasilkan sekitar 250 juta euro. Dana tersebut juga bisa diinvestasikan untuk mendatangkan pemain baru di masa depan.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

"Bagi kami, kemitraan ini terutama menyangkut kekuatan dan kemandirian FC Bayern dalam persaingan internasional untuk jangka panjang," kata Dreesen mengenai hal tersebut. "Ini memperkuat struktur permodalan dan kemampuan kami untuk terus mengembangkan klub secara strategis. Pada saat yang sama, 70 persen saham tetap dimiliki FC Bayern e. V. Kemandirian ini merupakan bagian penting dari identitas kami."

Getty Images

Siapa saja pemain termahal FC Bayern Munich?

Di masa lalu, Bayern relatif jarang mengeluarkan biaya transfer besar untuk seorang pemain dibandingkan klub-klub lain di tingkat internasional. Dengan biaya transfer hampir 100 juta euro, Harry Kane menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah klub tersukses Jerman itu dengan selisih yang jauh. Ia pindah dari Tottenham Hotspur ke Säbener Straße pada 2023.

Setelah itu, nilainya jauh lebih kecil. Lucas Hernandez, yang didatangkan dari Atletico Madrid pada 2019, menempati posisi kedua dengan 80 juta euro. Rekrutan termahal ketiga Bayern adalah Luis Diaz, yang didatangkan dari FC Liverpool pada 2025 dengan biaya sekitar 70 juta euro.

Pemain termahal FC Bayern Munich