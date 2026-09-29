Sudah di babak pertama, tim asuhan pelatih timnas Vincenzo Montella benar-benar ambruk di hadapan publik sendiri di Bursa. Alessandro Bastoni membawa tim tamu unggul pada menit kesembilan, sebelum Davide Frattesi (22) dan Michael Kayode (27) memperbesar skor lebih awal menjadi 0-3.

Para fans bereaksi dengan luapan ketidakpuasan besar-besaran dan koor siulan yang keras. "Di babak pertama kami pantas mendapat cemoohan dan siulan itu," kata Montella, yang setelah gol ketiga harus menerima teriakan "Montella, mundur". Para fans juga membidik federasi Turki, TFF, dan meneriakkan: "TFF, mundur!" Presiden TFF Ibrahim Haciosmanoglu menurut Fanatik bahkan meninggalkan stadion sebelum babak kedua dimulai.

Di dalam tim pun rasa kecewa menyelimuti setelah peluit akhir. Kapten Merih Demiral melontarkan kata-kata tegas dalam wawancara dengan A Spor soal penampilan tersebut: "Kami meminta maaf kepada negara kami. Ini tidak layak bagi kami. Kami malu dengan penampilan ini! Tidak ada lagi yang perlu dikatakan."

Memang, tuan rumah memperkecil ketertinggalan bahkan belum 90 detik setelah pergantian babak lewat Baris Yilmaz menjadi 1-3, tetapi hanya tiga menit kemudian Pio Esposito mengembalikan jarak tiga gol (50). Setelah itu, tim Montella berupaya keras dengan sia-sia untuk mengejar. Gol lain dari Yilmaz dianulir karena posisi offside, sehingga kekalahan telak itu tetap tak berubah.

Apa kata pelatih Turki Vincenzo Montella tentang debakel melawan Italia?

Bahkan setelah laga usai, siulan masih bergema di stadion. Zeki Celik mengungkapkan kekecewaannya: "Sehebat apa pun Italia - hasil 4-1 di kandang kami seharusnya tidak boleh terjadi! Kami ingin membuat negara kami senang dengan kemenangan dalam dua pertandingan berikutnya."

Pelatih timnas yang sedang berada dalam tekanan, Montella, kemudian mencoba memberikan analisis yang objektif: "Setengah jam pertama jelas termasuk hal-hal yang harus dilupakan. Bermain setiap tiga hari di level ini membutuhkan konsentrasi dan pengalaman tertentu, yang saat ini belum kami miliki. Ini menuntut penyesuaian ulang secara mental dan fisik setiap beberapa hari. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat."

Di satu sisi, pria Italia itu menunjukkan pemahaman atas reaksi publik, tetapi ia juga mengakui bahwa dirinya "tidak menyangka" para fans akan bereaksi dengan kemarahan sebesar itu "setelah semua yang telah dilakukan para pemain ini dalam tiga tahun terakhir".

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Vincenzo Montella menutup kemungkinan mundur sebagai pelatih Turki

Sang pelatih menutup kemungkinan berpisah lebih awal: "Saya percaya pada pekerjaan yang telah saya lakukan dan bahkan ketika saya menerima tawaran yang menggiurkan, saya tidak pergi. Saya masih mempercayai para pemain kami dan saya mendukung mereka. Seperti kami datang sejauh ini bersama-sama, kami juga tahu bagaimana melanjutkan perjalanan ini. Jika ada kemungkinan untuk mundur, saya akan berbicara dengan para pemain, tetapi itu tidak ada dalam agenda kami." Ia juga menambahkan: "Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Kami sudah sampai sejauh ini. Kami akan kembali memberikan yang terbaik dan melanjutkan perjuangan di lapangan."

Bagi Turki yang masih tanpa poin, laga berikutnya di grup bersama Prancis dan Belgia adalah duel melawan Belgia (2 Oktober), sebelum leg kedua di Italia menyusul pada 5 Oktober.