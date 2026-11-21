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Bayern Munich sama sekali tidak mempermasalahkan penampilan Michael Olise yang terkadang kontroversial.

Dalam rapat umum tahunan Bayern, presiden klub Herbert Hainer menyampaikan pesan kepada Michael Olise dalam pidatonya.

"Michael, sebagai pribadi, saya ingin mengatakan ini kepadamu: Kami jauh lebih menyukai sosok yang membuat pernyataan tegas dengan bola di kakinya, ketimbang dengan mikrofon di depan wajahnya," kata Hainer di podium. Para anggota yang hadir di ruangan menyambutnya dengan tepuk tangan bergemuruh. Pria berusia 72 tahun itu menegaskan: "Sebab, para penggemar menginginkan sosok yang autentik dan karakter yang istimewa. Semoga kamu juga lekas sembuh. Jangan biarkan dirimu diubah! Tetaplah menjadi dirimu sendiri!"

Olise beberapa kali menjadi sorotan karena irit bicara dalam wawancara televisi . Citranya sebagai "Mr. Nonchalant" memang dipandang kontroversial. Salah satunya, penampilannya dalam acara Team Day klub tersukses di Jerman itu pada Agustus mengundang tanda tanya ketika ia meninggalkan rekan-rekan setimnya, Jonas Urbig dan Lennart Karl, dalam sebuah tantangan setelah sekitar 30 detik.

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Hainer kembali menegaskan bahwa sikap Olise bukan masalah di internal klub. Ia juga menanggapi spekulasi yang terus beredar mengenai potensi kepergian sang bintang. "Saya yakin Michael akan menjadi kandidat berikutnya (untuk Ballon d'Or; catatan redaksi) yang membuat kami kehabisan kata-kata superlatif. Kami sangat tenang menghadapi semua rumor tentang Michael. Kontraknya berlaku hingga 2029."

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Terutama pada bursa transfer musim panas lalu, rumor berulang kali muncul bahwa Real Madrid berupaya merekrut Olise . Setelah presiden Florentino Perez menjanjikan transfer besar seperti Cristiano Ronaldo kepada para penggemar dalam kampanye pemilihan presiden, sejumlah media melaporkan bahwa pemain Bayern berusia 24 tahun itulah yang dimaksud.

Baru-baru ini, L'Equipe juga melaporkan bahwa rekan-rekan Olise di tim nasional, Kylian Mbappe dan Ibrahima Konate, terus-menerus "membujuk" pemain luar biasa milik klub tersukses di Jerman itu agar bersedia pindah ke Real Madrid.

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Namun, Bayern tampaknya hanya akan mempertimbangkan penjualan jika pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya, yang berlaku hingga akhir Juni 2029, gagal. Belum ada tanggal pasti untuk pembicaraan tersebut. Kepada t-online, Hainer mengatakan beberapa hari lalu bahwa sampai saat itu, angka yang dirumorkan sebesar 250 juta atau bahkan 300 juta euro pun tidak terlalu menarik baginya : "Saya ingin mengutip Karl-Heinz Rummenigge, yang saat menjabat sebagai CEO kerap berkata: 'Kami bukan klub penjual, melainkan klub pembeli.'"

Menurut Hainer, filosofi Bayern itu tidak berubah selama bertahun-tahun. "Kita tidak boleh selalu melihat sisi finansial saja. Kita juga harus melihat apakah pemain itu cocok dengan kami, dari segi gaya bermain, kepribadian, karakter, dan juga sebagai manusia." Sebagai penutup, ia kembali menegaskan: "Michael merasa nyaman di sini dan tahu apa yang ia dapatkan di Bayern."

Getty Images

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Cedera? Begini kondisi Michael Olise

Setelah tampil luar biasa pada musim sebelumnya (22 gol, 31 assist), Olise juga menunjukkan performa terbaiknya sejauh musim ini. Dalam 16 pertandingan di semua kompetisi, ia telah mencetak 12 gol dan tujuh assist.

Namun, saat bermain imbang 1-1 melawan Köln pada Jumat, Olise tidak mencatatkan gol maupun assist dan harus ditarik keluar saat jeda karena mengalami masalah fisik . Seperti dijelaskan Bayern kemudian, pemain berusia 24 tahun itu mengalami memar pada bagian depan kaki. Hainer menyampaikan dalam rapat umum tahunan bahwa ada harapan Olise segera kembali. Harry Kane, yang mengalami robekan ligamen sindesmosis saat bermain imbang melawan Köln, sudah menjalani operasi .