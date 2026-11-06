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Thomas Tuchel mengakui hubungannya dengan Jude Bellingham sempat “naik turun”, tetapi menegaskan bahwa hubungan mereka kini baik setelah ia memanggil saudara laki-laki Jude, Jobe Bellingham, untuk laga Inggris di Nations League melawan Kroasia dan Spanyol. Pelatih Inggris itu juga mengungkapkan bahwa ia meminta maaf kepada Kobbie Mainoo di hadapan skuad karena tidak menyertakannya di Piala Dunia.

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Tuchel panggil Jobe Bellingham setelah didorong Jude

Tuchel membuat kejutan dengan memanggil Jobe dari tim U-21 untuk dua pertandingan pekan depan, setelah Alex Scott dari Bournemouth cedera dan Myles Lewis-Skelly dari Arsenal terkena skorsing untuk laga melawan Kroasia di Wembley, Kamis. Saat mengumumkan skuadnya, Tuchel mengakui bahwa ia dan Jude tidak selalu sependapat, serta mengungkapkan bahwa bintang Real Madrid itu mendorong pemanggilan gelandang Borussia Dortmund berusia 21 tahun tersebut.

“Hubungan kami tentu sempat naik turun, tetapi sekarang kami baik-baik saja,” kata Tuchel. “Saya senang menjadi pelatihnya. Dia pemain hebat, pemain yang sangat berpengaruh, dan saya pikir perasaan itu timbal balik.”

Tuchel minta maaf kepada Mainoo karena tak memainkannya di Piala Dunia

Tuchel juga mengungkapkan bahwa ia meminta maaf kepada Mainoo di hadapan seluruh skuad setelah gelandang Manchester United itu tidak bermain satu menit pun di Piala Dunia di Amerika. “Saya mengatakannya di depan tim dan staf,” ujarnya. “Saya bilang: ‘Maaf saya tidak memilihmu. Kamu tidak melakukan kesalahan apa pun. Itu tanggung jawab saya.’ Dia kecewa dan saya pikir itu sedikit mengurangi kepercayaan dirinya.”

Mainoo kembali tidak masuk skuad setelah mengundurkan diri dari pemusatan latihan Oktober karena cedera. Tuchel mengatakan: “Dia cedera, lalu performa Man United agak merosot tajam. Itulah sebabnya dia ikut terdampak.”

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Palmer dan Foden tidak masuk skuad Inggris

Cole Palmer dari Chelsea kembali tidak mendapat tempat, meski ia bugar dan tampil cukup baik. Tuchel menegaskan: “Ini bukan masalah pribadi dan kami tidak akan pernah beranggapan bahwa dia tidak sangat ingin datang dan bermain. Namun, persaingan sedang berlangsung. Yang penting adalah mereka yang membuktikannya lewat tindakan dan datang ke pemusatan latihan.”

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Phil Foden dari Manchester City, yang belum bermain untuk Inggris sejak Maret, sempat hampir dipanggil kembali sebelum kembali dicadangkan di Etihad. “Dia nyaris masuk dan akan selalu nyaris masuk,” kata Tuchel. “Saya sangat menyukainya sebagai pemain. Apa yang tidak bisa disukai darinya?”

Apa selanjutnya bagi Tuchel dan Inggris?

Inggris menjamu Kroasia di Wembley pada Kamis sebelum menghadapi Spanyol, sementara Jobe berharap bisa menjalani debut di tim senior bersama kakaknya.

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Eberechi Eze, yang tidak menjadi starter untuk Arsenal, tetap masuk skuad bersama Morgan Gibbs-White, sedangkan Foden dan Palmer kini harus berjuang melalui penampilan mereka di klub agar kembali mendapat tempat.