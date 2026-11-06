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Andoni Iraola mengakui Liverpool “terkadang terlalu jujur” setelah statistik mencolok menunjukkan bahwa tidak ada tim Liga Primer yang melakukan lebih banyak pelanggaran musim ini. Liverpool bertandang ke markas Crystal Palace pada Minggu setelah dua kekalahan beruntun dari Arsenal dan Fenerbahce. Manajer mereka menginginkan respons, sementara Ryan Gravenberch masih diragukan tampil karena masalah pada tumitnya.

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Liverpool paling banyak melakukan pelanggaran di Liga Primer Inggris

Liverpool telah melakukan 128 pelanggaran di Liga Primer Inggris musim ini, lebih banyak daripada tim lain di kompetisi tersebut, seperti dilaporkan The Independent. Sebaliknya, hanya tiga tim yang lebih jarang mendapat pelanggaran daripada tim asuhan Iraola, yang baru 88 kali mendapatkannya.

Liverpool kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka, melawan Arsenal dan Fenerbahce, serta tidak mendapat penalti saat menghadapi Arsenal meski kaus Alexander Isak ditarik. Topik itu mengemuka dalam konferensi pers Iraola menjelang lawatan ke Selhurst Park pada Minggu.

Iraola bingung menanggapi pujian wasit

Pelatih Liverpool itu mengakui bahwa para pemainnya tidak berusaha mengelabui perangkat pertandingan dan mengungkapkan bahwa perilaku mereka bahkan mendapat pujian dari wasit. "Kami tim yang cukup jujur, terkadang terlalu jujur," kata Iraola. "Bahkan setelah pertandingan tempo hari, wasit memberi kami selamat… Saya tidak yakin apakah saya menyukainya atau tidak!

"Perilaku kami sangat baik. Menurut saya, semuanya harus tulus; Anda tidak bisa berpura-pura; keluhan pun harus sungguh-sungguh. Kami punya kemauan, kami ingin menekan, kami ingin bermain intens, tetapi ada perbedaan besar yang harus diperhatikan untuk menjaga keseimbangan."

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Iraola menjelaskan 'musim yang aneh' bagi Liverpool

Liverpool berada di peringkat kelima Liga Primer Inggris, terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Mereka baru kebobolan sembilan gol dalam sembilan pertandingan liga, tetapi sudah kemasukan 10 gol dalam empat laga Liga Champions. "Ini musim yang aneh," tambah Iraola. "Di Liga Champions, kami banyak mencetak gol dan banyak kebobolan. Di Liga Primer Inggris, kami mencetak lebih sedikit gol dan lebih sedikit kebobolan. Tentu saja kami ingin mencetak lebih banyak gol dan lebih sedikit kebobolan!

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"Ini soal mengendalikan pertandingan. Terkadang saat melawan Fenerbahce, kami terlalu banyak mengendalikan permainan, berada di posisi yang bagus dan berhasil masuk ke area serangan, tetapi terkadang kami harus mengirim lebih banyak pemain ke kotak penalti. Ya, itu akan mengurangi kendali kami, tetapi membuat kami lebih berbahaya. Terutama saat melawan Arsenal… cara kami menyerang kotak penalti harus lebih baik."

Gravenberch diragukan tampil saat Liverpool memburu kemenangan atas Crystal Palace

Iraola memastikan bahwa Gravenberch belum pasti bisa tampil di Selhurst Park karena gelandang itu masih mengalami nyeri pada tumitnya.

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"Sepekan lalu, kami sedang meraih hasil bagus, berada dalam kondisi yang baik dan suasana hati kami lebih baik," katanya. "Sekarang situasinya berubah dan memang harus begitu. Kami harus bangkit setelah dua kekalahan: kami membutuhkan kemenangan dalam laga tandang melawan Crystal Palace."