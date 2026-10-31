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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Kami kebobolan gol-gol konyol!” Enzo Maresca menyalahkan para pemain Manchester City setelah kekalahan dari Brighton kembali mengungkap masalah pertahanan yang sudah kerap muncul

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Manajer Manchester City Enzo Maresca memberikan peringatan keras kepada para pemainnya dan menuntut agar mereka berhenti kebobolan gol-gol “konyol” yang merusak awal sempurna mereka di musim Liga Primer Inggris. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan rasa frustrasinya setelah kesalahan individu di lini pertahanan kembali berakibat fatal untuk kedua kalinya dalam sepekan.

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Kesalahan Individu Berakibat Mahal bagi Manchester City

Awal sempurna Manchester City di musim Premier League ini terhenti akibat kesalahan individu yang terus menggerus dominasi mereka di lapangan. Setelah membuka musim dengan tujuh kemenangan beruntun, sang juara bertahan kini menelan dua kekalahan berturut-turut. Sepekan setelah Marc Guehi dan Gianluigi Donnarumma mendapat sorotan atas peran mereka dalam kekalahan dari Aston Villa, giliran Matheus Nunes menjadi pusat perhatian karena kelengahan dalam bertahan yang membuat Brighton meraih tiga poin penuh.

“Saat ini kami kebobolan gol-gol konyol yang sebenarnya bisa dihindari. Semoga kami bisa menghindarinya pada pertandingan berikutnya,” kata Maresca kepada situs resmi klub. “Sayangnya, hal itu terjadi pada para pemain kami. Namun, saya rasa itu bagian dari permainan, bagian dari sepakbola. Hal seperti ini sudah berkali-kali terjadi saat kami menghadapinya. Kami perlu menganalisis dan memahami apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik, lalu berusaha melangkah maju.”

Ia menambahkan: “Tentu saja kami tidak senang. Para pemain, saya, staf pelatih, tidak ada yang senang ketika kami kalah. Namun, kami sadar tidak mungkin memenangi semua pertandingan, jadi momen seperti ini akan datang. Kami hanya perlu berusaha memperbaiki keadaan, melangkah maju, dan mencoba kembali menang secepat mungkin.”

Maresca Soroti Peluang yang Terbuang

Meski menguasai sebagian besar jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang emas, Manchester City gagal memanfaatkan tekanan mereka dalam menyerang. Penyelesaian akhir yang kurang tajam, ditambah kerapuhan di lini belakang, membuat Maresca mencari solusi. Sang manajer mengatakan suasana di ruang ganti dipenuhi kekecewaan mendalam, serupa dengan setelah kekalahan mereka baru-baru ini dari tim asuhan Unai Emery.

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“Rasanya sangat mirip dengan yang kami rasakan setelah pertandingan melawan Aston Villa,” jelas sang manajer. “Sayangnya, kami menciptakan cukup banyak peluang untuk meraih poin, tetapi kami tidak mencetak gol. Saat ini, keadaan memang seperti itu. Kami melakukan cukup banyak hal untuk layak mendapatkan hasil positif, tetapi kami harus melangkah maju dan berusaha memenangi pertandingan. Dalam dua atau tiga pertandingan terakhir, hal ini terjadi beberapa kali. Namun, kami harus menganalisis bagaimana kami bisa tampil lebih baik dan melangkah maju.”

Pertandingan berikutnya
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MCI

GET

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Conference League

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“Saat ini, kami berada di urutan kedua dalam jumlah gol yang dicetak di Premier League, dan itu berarti kami mencetak gol. Namun, kami kebobolan gol-gol konyol dan itu bisa kami hindari. Semoga kami bisa menghindarinya pada pertandingan berikutnya.”

Seruan untuk Lebih Disiplin dalam Bertahan

Pelatih asal Italia itu bertekad memastikan kerapuhan di lini belakang tidak menjadi masalah berkepanjangan seiring makin ketatnya persaingan memperebutkan gelar. Meski Manchester City tetap menjadi salah satu tim paling produktif di sepertiga akhir lapangan, kurangnya konsentrasi di lini belakang membuat mereka kehilangan posisi di puncak klasemen. Maresca kini akan berupaya mengatasi kelemahan pertahanan timnya menjelang laga berikutnya melawan RB Leipzig di Liga Champions pada Rabu, dengan harapan membawa Manchester City kembali meraih kemenangan.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

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