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Manajer Manchester City Enzo Maresca murka setelah timnya menelan kekalahan 3-1 yang merugikan dari Nottingham Forest pada Sabtu sore. Pelatih asal Italia itu berbicara blak-blakan dalam evaluasinya seusai pertandingan, menyoroti minimnya kekuatan fisik yang ditunjukkan skuad bertabur bintangnya.

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Pelatih City soroti kelemahan fisik

Liam Delap tampil gemilang dengan dua gol untuk mengantarkan Nottingham Forest meraih kemenangan kandang pertama mereka di Liga Primer musim ini, menaklukkan Manchester City yang tampil lesu. Memanfaatkan kesalahan mendasar di lini pertahanan tim tamu, Forest unggul dua gol pada babak pertama melalui Jair Cunha dan Delap. Meski Rayan Cherki memberi City peluang untuk bangkit setelah jeda lewat tendangan setengah voli yang memukau, sekaligus memicu periode dominasi tim tamu, Delap memupus harapan mereka dengan menuntaskan serangan balik mematikan melalui penyelesaian spektakuler.

Menanggapi penampilan timnya sesaat setelah peluit akhir, pelatih asal Italia itu mengecam kurangnya daya juang mereka pada 45 menit pertama. “Pada babak pertama, ketika Anda tidak mampu mengimbangi intensitas lawan dan kalah dalam semua duel, pertandingan menjadi sulit,” kata Maresca kepada Sky Sports. “Lalu ketika kami ingin bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dalam pertandingan seperti ini, Anda harus mengimbangi intensitas lawan dan memenangkan duel. Jika tidak, pertandingan akan selalu rumit. Pada babak pertama, kami tidak cukup baik dalam duel dan perebutan bola kedua. Kami kalah dalam semuanya. Lalu ketika kami berusaha bereaksi, kami sudah tertinggal 2-0, dan dalam sepakbola situasi itu selalu rumit.”

Rasa frustrasi sang pelatih terlihat ketika ia menguraikan momen-momen yang berujung pada gol-gol Forest, yang masing-masing tampaknya berawal dari kurangnya konsentrasi bertahan dan ketangguhan fisik. Ia menjelaskan lebih lanjut kegagalan tersebut: “Pada gol pertama, kami berusaha memainkan bola dan membangun serangan. Pada gol kedua, kami kalah dalam duel di tengah lapangan, lalu pada gol ketiga, kami kalah dalam duel di tepi kotak penalti mereka. Kami harus mengimbangi intensitas lawan dalam pertandingan seperti ini.”

Kekhawatiran cedera dan kesulitan taktis

Menambah kesulitan City, Maresca terpaksa melakukan perubahan besar di lini pertahanan saat jeda, yang semakin mengganggu ritme tim. Marc Guehi dan Josko Gvardiol sama-sama ditarik keluar, membuat lini belakang rentan terhadap serangan balik langsung Forest.

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Hasil ini membuat City, yang berada di posisi kedua, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal, yang sebelumnya pada hari yang sama menang 1-0 atas Hull. Sementara itu, Forest naik ke posisi ke-16 dan unggul dua poin dari zona degradasi. Hasil tersebut juga membuat Manchester United masuk ke tiga posisi terbawah untuk pertama kalinya pada tahap selarut ini dalam sebuah musim Liga Primer.

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Menjelaskan pergantian pemain saat jeda, Maresca mengatakan: “[Marc] Guehi meminta diganti karena cedera. Ia mengalami masalah pada babak pertama. [Josko] Gvardiol juga mengalami masalah kecil selama pekan ini. Pada babak pertama, kami tidak cukup baik. Kami tidak mampu memenuhi tuntutan pertandingan seperti ini.”

Delap menghantui mantan klubnya dalam kemenangan Forest

Delap menjadi tokoh utama sore itu dengan mencetak dua gol sensasional untuk memastikan kemenangan Forest. Mantan pemain akademi City tersebut menunjukkan hal yang tidak dimiliki tim lamanya, yakni perpaduan kekuatan fisik dan ketajaman dalam penyelesaian akhir. Golnya pada menit ke-18 membawa Forest unggul dua gol. Itu menjadi momen paling dini Manchester City tertinggal dua gol dalam pertandingan Liga Primer sejak November 2019 melawan Liverpool, ketika mereka tertinggal dua gol pada menit ke-13.

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Meski mengalami kemunduran, Maresca berusaha menyikapi secara tenang periode ketika City kehilangan poin melawan Aston Villa (2-1), Brighton (1-0), dan kini Forest, seraya menyinggung betapa cepat situasi dapat berubah di kompetisi kasta tertinggi. Ia mengatakan: “Inilah sepakbola. Kami menang dalam tujuh pertandingan pertama secara beruntun dan itu belum pernah terjadi, sementara sekarang kami kalah tiga kali beruntun. Inilah sepakbola. Kami harus berusaha menjadi lebih baik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.”

Proses belajar yang berat bagi skuad

Masa transisi di bawah Maresca tampaknya menghadapi hambatan besar pertamanya, seiring para pemain kesulitan beradaptasi dengan tuntutan berat sistemnya saat menghadapi lawan yang menerapkan tekanan tinggi. Tantangan City tidak akan lebih mudah setelah jeda internasional. Mereka akan kembali berlaga melawan Fulham pada 21 November dan Napoli di Liga Champions pada 24 November, keduanya di kandang, sebelum menghadapi pemuncak klasemen Arsenal dalam laga besar di Emirates Stadium pada 29 November.

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Ketika ditanya apakah timnya masih berada dalam tahap perkembangan, Maresca menjawab: “Tentu saja. Saya belum mengenal mereka sebelumnya, dan sekarang kami sudah bersama selama tiga atau empat bulan. Menurut saya, mereka perlu mengenal saya dan saya perlu mengenal mereka. Ini adalah proses belajar. Kami tahu apa yang kami lakukan dengan baik, tetapi kami perlu memahami apa yang belum kami lakukan dengan baik dan berusaha memperbaikinya.”