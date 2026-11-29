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Pemain timnas Jerman Nico Schlotterbeck mengungkap ambisi Borussia Dortmund untuk tetap berada di puncak klasemen Bundesliga hingga musim semi menjelang laga kandang melawan Bayer Leverkusen. Dengan catatan pertahanan terbaik di liga, Dortmund berada dalam posisi kuat untuk menantang Bayern Munich.

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Schlotterbeck incar persaingan hingga musim semi saat Dortmund pimpin klasemen

Bek Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck menegaskan bahwa tim pemuncak klasemen Bundesliga itu berniat tetap bersaing memperebutkan gelar hingga musim semi. Mereka bersiap menjamu Bayer Leverkusen di Signal Iduna Park pada Minggu malam.

Dortmund memimpin klasemen dengan 24 poin setelah tak terkalahkan dalam 10 pekan liga. Mereka memasuki pekan ke-11 dengan keunggulan psikologis dan ingin membuktikan bahwa laju awal mereka dapat berlanjut menjadi persaingan serius dengan Bayern Munich.

"Kami ingin terus bersaing hingga Maret atau April"

Meski pelatih kepala Niko Kovac menyerukan kesabaran sepanjang sepertiga awal musim, Schlotterbeck mengungkap tekad para pemain untuk tetap bersaing hingga fase penentuan musim.

"Kami ingin terus bersaing dan tetap berada di papan atas hingga Maret atau April," jelas pemain timnas Jerman itu menjelang pertandingan penting pada Minggu.

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Kekuatan di poros tengah jadikan Dortmund penantang utama Bayern

Keberhasilan Dortmund mencapai puncak klasemen ditopang kekuatan poros tengah tim yang terdiri dari kiper Gregor Kobel, Schlotterbeck, gelandang Felix Nmecha, dan penyerang Serhou Guirassy yang telah kembali.

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Kobel baru kebobolan tujuh kali dalam 10 pertandingan Bundesliga dan mencatatkan enam laga tanpa kebobolan. Catatan pertahanan itu bahkan mengungguli Freiburg dan mengimbangi produktivitas serangan Dortmund yang masih berada di bawah Augsburg, tim peringkat ke-10.

Upaya Patrik Schick mencapai 100 gol uji lini belakang Dortmund

Laga Minggu akan mempertemukan lini belakang Dortmund yang sulit ditembus dengan Leverkusen yang kembali tampil kuat setelah meraih kemenangan beruntun atas 1. FC Koln (2-1) dan SC Paderborn (4-0), serta mengalahkan Dinamo Zagreb di Liga Europa pada pertengahan pekan.

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Penyerang Leverkusen Patrik Schick telah mencetak gol pada sembilan dari 10 pekan pertama dan kini mengoleksi 99 gol Bundesliga. Schlotterbeck dan rekan-rekannya menghadapi ujian berat saat BVB mengincar kemenangan pertama mereka sejak Agustus 2019 dalam laga yang mereka masuki sebagai pemuncak klasemen liga.