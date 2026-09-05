Tekanan terhadap Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kian meningkat setelah papan iklan raksasa muncul di Times Square, Kota New York, yang menuntut pengunduran dirinya dengan mengusung slogan mengejutkan: "FIFA layak mendapatkan seorang pemimpin, bukan pengedar narkoba", dalam serangan terbuka terbaru terhadap presiden federasi internasional tersebut.

Pada layar-layar raksasa di lapangan terkenal itu muncul pesan-pesan yang menuntut pengunduran diri Infantino dan menudingnya memperlakukan sepak bola dengan logika komersial, disertai tagar "Infantino pergilah", dalam sebuah kampanye yang bertujuan menggalang federasi-federasi sepak bola untuk bergerak melawan presiden FIFA.

Kampanye ini bertepatan dengan kemarahan yang dipicu oleh proyek kontroversial Infantino untuk menyelenggarakan Piala Dunia U-15 dengan partisipasi seluruh federasi anggota FIFA, sebuah gagasan yang disambut dengan keberatan dan penolakan dari sejumlah federasi benua.

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) berada di barisan terdepan penolak proyek tersebut, di mana presidennya, Aleksander Ceferin, mengkritik keras inisiatif itu, di tengah langkah-langkah untuk mengkaji kemungkinan mengambil tindakan hukum terhadap FIFA dan Infantino atas rencana yang diusulkan tersebut.

Lingkaran penolakan meluas ke federasi-federasi lain, setelah Federasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia serta Konfederasi Sepak Bola Asia bergabung dalam sikap menolak proyek itu, sementara Infantino masih mendapat dukungan dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan dan Konfederasi Sepak Bola Afrika.

Perpecahan ini mengungkap besarnya pertarungan yang menanti Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada Maret 2027, di mana presiden asal Swiss itu berupaya meraih masa jabatan terakhir, sementara suara-suara yang menentang kebijakan dan proyek-proyeknya kian bertambah di dalam sistem sepak bola dunia.