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Borussia Dortmund telah membahas secara internal selebrasi Felix Nmecha yang menuai kontroversi dan kini ingin fokus pada sepakbola.

Direktur pelaksana bidang olahraga Lars Ricken mengatakan dalam wawancara dengan Sky bahwa pihaknya telah mengadakan "pembicaraan internal yang dilandasi rasa saling percaya" dengan pemain tim nasional itu: "Dan kami ingin menyudahinya sampai di situ. Sekarang, mari kembali membahas soal sepakbola, sebaiknya dengan kemenangan atas Gladbach."

Nmecha, pemain tim nasional itu, telah "menjelaskan kepada kami bahwa melalui gesturnya, ia tidak bermaksud bersikap tidak hormat, diskriminatif, apalagi mengajak orang lain mengikuti keyakinannya," kata Ricken. "Kami sangat menghormati iman Kristennya." Namun, karena selebrasi mahkota Nmecha memicu "diskusi dan kontroversi" serta membuat sejumlah orang merasa tersakiti, "menjadi tanggung jawab kami untuk berbicara dengan Felix."

BVB akan bertandang ke markas tim juru kunci klasemen asal Mönchengladbach pada Sabtu (pukul 15.30/Sky). Ricken menegaskan timnya "lapar" akan kemenangan: "Kami juga ingin membuat Bayern merasa bahwa mereka sebaiknya menang atas Köln pada malam sebelumnya jika ingin tetap berada di papan atas."

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Saat ini Bayern Munich memimpin klasemen Bundesliga hanya berkat keunggulan selisih gol. Klub pemegang rekor gelar juara itu akan menghadapi 1. FC Köln pada Jumat malam (pukul 20.30/Sky)