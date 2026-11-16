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Thomas Tuchel mengatakan kepada para pemain Inggris bahwa menjuarai Nations League Juni mendatang akan menjadi batu loncatan ideal menuju Euro 2028, yang akan mereka selenggarakan bersama. Pelatih kepala itu berbicara setelah kemenangan menakjubkan 3-2 atas Spanyol di Madrid membawa Inggris menyalip juara dunia tersebut untuk finis sebagai juara grup dan menjadi tim unggulan dalam undian perempat-final pada Jumat.

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Tuchel incar trofi Nations League

Tuchel menyaksikan timnya menutup tahun kalender dengan kemenangan sensasional 3-2 atas Spanyol di Stadion Metropolitano pada Minggu. Hasil itu membuat Inggris menyalip juara dunia tersebut untuk finis sebagai juara grup Nations League dan memastikan status unggulan dalam undian perempat-final pada Jumat.

Seusai pertandingan, Tuchel ditanya tentang pentingnya Nations League dan apakah kompetisi itu bisa membantu sebuah tim meraih pencapaian lebih besar di turnamen besar. "Bagi saya dan kami, iya," katanya.

'Kami ingin memenanginya'

Tuchel menunjuk keberhasilan Portugal sebagai bukti dampak menjuarai kompetisi tersebut. "Saya melihat dan mendengar tentang perayaan di Portugal ketika mereka memenanginya tahun lalu [mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final]. Itu adalah persiapan terbaik yang bisa kami miliki untuk Euro. Kami tidak berpikir sejauh itu, tetapi itu fakta," tambahnya.

"Kami ingin menjalani pertandingan di level tertinggi untuk membuktikan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan melihat sejauh mana posisi kami … untuk menyesuaikan permainan di bagian yang masih perlu sedikit penyesuaian. Untuk itulah Nations League ini sangat cocok. Kami ingin memenanginya. Namun, pertama-tama, kami harus memenangi perempat-final."

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Kemenangan yang 'benar-benar menegaskan kualitas' di Madrid

Inggris melesat unggul 3-0 di Madrid, tetapi Elliot Anderson mendapat kartu merah pada menit ke-63 setelah melakukan pelanggaran yang berbuah penalti. Mikel Oyarzabal mengonversinya, sehingga akhir laga menjadi menegangkan. "Kami terus berkembang setelah Piala Dunia dan saya sangat bangga dengan penampilan melawan Spanyol. Ini kemenangan yang benar-benar menegaskan kualitas kami," kata Tuchel. "Yang mengesankan adalah cara kami menang; cara kami bermain pada fase ketiga sangat impresif. Anda bisa melihat perkembangan kami dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya."

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Ezri Konsa sepakat dengan mengatakan: "Nations League adalah sebuah kompetisi yang memperebutkan trofi, dan meraih gelar sebelum Euro akan sangat berarti bagi kami. Kami ingin menjuarai Euro dan kami tahu turnamen itu berlangsung di kandang sendiri. Itu akan memberi kami dorongan besar."

Apa selanjutnya bagi Inggris?

Inggris akan mengetahui lawan mereka di perempat-final melalui undian pada Jumat, dengan pertandingan dua leg dijadwalkan berlangsung pada Maret.

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Putaran final akan menyusul pada Juni mendatang, memberi Tuchel kesempatan untuk meraih trofi yang menurutnya bisa menjadi bekal bagi timnya menuju Euro di kandang sendiri.