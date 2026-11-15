“Kami ingin membuat Portugal frustrasi!” Pelatih Denmark Brian Riemer ungkap rahasia mempermalukan Portugal tanpa Ronaldo

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Pelatih Denmark Brian Riemer mengungkap strategi brilian di balik kemenangan mengejutkan timnya 4-1 atas Portugal di Braga. Riemer memuji disiplin taktik dan keberanian para pemainnya di lapangan, sekaligus memberikan penghormatan tinggi kepada ikon sepak bola internasional Cristiano Ronaldo.

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Kejutan di Braga, Denmark hancurkan Portugal

Denmark menampilkan salah satu performa tandang terbaik mereka dalam beberapa waktu terakhir dengan menghajar Portugal 4-1 di Stadion Municipal Braga. Pelatih Denmark Brian Riemer merancang strategi jitu yang membuat pemuncak grup itu benar-benar tak siap. Rasmus Hojlund mencetak dua gol lewat penyelesaian akhir yang tajam, sementara Pierre-Emile Hojbjerg dan Joachim Andersen turut mencatatkan nama di papan skor. Hasil itu menjadi kekalahan kandang terberat Portugal dalam sejarah resminya.

Riemer ungkap rancangan taktiknya

Berbicara seusai pertandingan, Riemer memaparkan strategi yang dirancangnya untuk meredam tim Portugal yang bertabur bintang dan memanfaatkan ruang saat transisi. Pelatih Denmark itu menekankan pentingnya menguasai bola saat menghadapi salah satu kekuatan besar sepakbola.

"Kami sangat menghormati tim Portugal. Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia," kata Riemer.

"Yang berhasil kami lakukan adalah menekan dan membuat Portugal frustrasi. Kami bermain berani. Kami ingin menguasai bola. Jika ingin mengalahkan negara sebesar Portugal dalam sepakbola, Anda harus menguasai bola. Saya sangat senang dengan cara kami menerapkan taktik. Itu pertandingan yang sempurna jika dibandingkan dengan rencana yang kami susun."

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Pujian untuk Daramy dan kenangan pertemuan sebelumnya

Riemer juga mengenang sengitnya pertemuan-pertemuan sebelumnya melawan Portugal. Ia menyoroti bagaimana kepadatan pemain di lini tengah dan pergerakan vertikal timnya menyulitkan barisan pertahanan Portugal. Ia secara khusus memuji penyerang Mohamed Daramy atas penampilan luar biasanya saat berlari ke ruang di belakang lini pertahanan.

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"Kami ingin menempatkan banyak pemain di lini tengah dan menarik para pemain bertahan keluar dari posisi mereka. Kami tahu Hojlund dan Daramy bisa menyerang ruang di belakang lini pertahanan. Daramy pun tampil luar biasa. Saya tidak mengerti mengapa dia masih bermain di Divisi Dua Prancis," ujar Riemer.

Penghormatan untuk Cristiano Ronaldo

Sebelum menatap laga penentu di grup melawan Norwegia di Kopenhagen, Riemer menyempatkan diri menyinggung momen bersejarah itu, yakni pertandingan pertama Portugal sejak Cristiano Ronaldo pensiun dari tim nasional. Pelatih Denmark tersebut menyampaikan rasa hormatnya kepada penyerang legendaris itu.

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"Melihat Cristiano Ronaldo bermain merupakan suatu kebanggaan besar. Dia layak menerima segala bentuk penghormatan. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Portugal telah kehilangan salah satu pemain terhebatnya sepanjang masa," pungkas Riemer.