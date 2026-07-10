Mimpi keluarga "Le Texier" dari Prancis berubah menjadi mimpi buruk yang nyata dalam hitungan jam; satu-satunya kesalahan mereka adalah nama putra mereka mirip dengan nama wasit François Litxer yang memimpin pertandingan seru antara Mesir dan Argentina di Piala Dunia.

445 pesan melalui "WhatsApp", ancaman, serta foto ibu dan nomor teleponnya "beredar di semua platform media sosial di Mesir"... Inilah kisah sebuah keluarga yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, namun mendapati diri mereka berada di tengah badai kemarahan publik yang melintasi benua.

Jaringan "rmcsport" Prancis menyoroti bahwa kemiripan nama yang sederhana berubah menjadi neraka dunia maya yang dialami sebuah keluarga Prancis di wilayah "Haute-Savoie", setelah Mesir tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 oleh Argentina dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang dipimpin wasit Prancis François Létixier dan diwarnai kontroversi wasit yang luas.

Kisah ini bermula ketika para pendukung Mesir yang marah salah mengidentifikasi wasit "Létixier" dengan warga Prancis François "Le Texier", seorang asisten manajer di sebuah hotel mewah yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan sepak bola. Meskipun hanya ada perbedaan satu huruf dalam ejaan kedua nama tersebut, pria yang tidak bersalah itu dan keluarganya dihujani gelombang pesan kasar dan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui Facebook dan WhatsApp.

Ibu Sophie Le Texier menegaskan, menurut "rmcsport": "Dulu kami menganggapnya lucu saat menonton pertandingan dan mendengar nama François Létixier di lapangan, tapi sekarang hal itu sudah tidak lucu lagi... Kami sama sekali bukan penggemar sepak bola. Kecuali pertandingan Prancis, kami tidak pernah menontonnya."

Keluarga yang sebenarnya tidak menonton pertandingan itu, terbangun keesokan harinya di tengah banjir hinaan, “Saya mulai menerima pesan yang mengatakan bahwa anak saya rusak, dan bahwa saya tidak tahu cara mendidiknya… Awalnya hal itu membuat kami sedikit tersenyum, lalu pesan-pesan itu menjadi semakin menghina,” kata Sophie.

Jaringan tersebut mengklaim bahwa dalam hitungan jam, hinaan-hinaan itu berubah menjadi ancaman terang-terangan: “Mereka mendoakan kehancuran bagi kami, dan mengatakan akan memburu kami sampai menemukan kami; mereka menakuti kami. Apa yang kami alami sangat kejam; kami tidak siap menghadapi ini, karena kami tinggal di pedesaan.”

Bencana terbesar adalah bocornya data keluarga tersebut, di mana Sophie menegaskan: “Sekarang, foto dan nomor telepon saya tersebar di mana-mana di media sosial di Mesir; saya jadi terkenal di sana, padahal saya tidak menginginkannya.”

Keluarga tersebut berusaha mengklarifikasi kesalahpahaman tersebut, namun sia-sia: “Beberapa orang meragukan perkataanku ketika aku mengatakan bahwa itu bukan dia, melainkan saudara kembarnya, padahal mereka sama sekali tidak mirip.”

Keluarga tersebut melapor ke polisi Prancis dan menghubungi Kedutaan Besar Mesir, serta meminta bantuan para ahli keamanan siber setelah tiga hari mengalami perundungan yang terus-menerus, namun pesan-pesan itu tidak berhenti; panggilan telepon dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Arab terus berdatangan. Sang ibu berkata dengan putus asa, “Pesan di WhatsApp baru 445 pesan saja saat kami mulai berbicara.”

Dia menyimpulkan: “Ini sangat melelahkan, saya merasa sangat cemas, dan kami tidak makan apa pun untuk makan siang. Ketakutan dan kecemasan, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Polisi berkata: ‘Biarkan saja, ini akan mereda,’ tetapi saya tidak yakin ini akan mereda secepat itu.”