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Pelatih Como Cesc Fabregas meminta para pemainnya tetap membumi setelah membawa timnya menghancurkan Manchester United di Liga Champions pada Rabu malam. Pelatih asal Spanyol itu menyaksikan tim Serie A asuhannya tampil tanpa rasa takut dan mengamuk di Stadio Giuseppe Sinigaglia, sehingga memberikan tekanan besar kepada pelatih tim tamu, Michael Carrick.

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Juru taktik asal Spanyol puji kemenangan bersejarah

Fabregas memperingatkan timnya agar tidak berpuas diri setelah menghancurkan Manchester United di tepi Danau Como. Setelah juga mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada pertandingan pertama, Como menjadi klub Italia pertama yang mencetak sedikitnya empat gol dalam masing-masing dari dua laga kandang pertama pada musim debutnya di kompetisi UEFA. Selain itu, Como menyusul AC Milan sebagai tim Italia kedua yang mengalahkan klub besar Inggris tersebut dengan selisih tiga gol atau lebih di kompetisi Eropa.

Tuan rumah tanpa gentar hancurkan permainan tim tamu

IMAGO

Setelah Diogo Dalot menyia-nyiakan peluang dalam 90 detik pertama, Nico Paz menghukum tim tamu pada detik ke-118 dengan bergerak ke sisi kiri untuk melepaskan tembakan melengkung melewati Senne Lammens. Pada usia 22 tahun 43 hari, pemain Argentina itu menjadi pemain Amerika Selatan termuda kedua yang mencetak gol ke gawang United di kompetisi ini, setelah Lionel Messi pada final 2009.

Pelatih tim tamu, Carrick, menarik dua pemain senilai total £110 juta, Matheus Cunha dan Andrey Santos, saat jeda dan memasukkan Carlos Baleba serta Amad Diallo. Namun, Paz memberi umpan kepada Tasos Douvikas saat Matthijs de Ligt tersandung pada penampilan pertamanya sebagai starter dalam 325 hari. Paz kemudian memotong umpan Baleba untuk mencetak gol ketiga pada menit ke-57.

Merefleksikan malam bersejarah bagi klub Serie A itu saat berbicara kepada UEFA seusai pertandingan, Fabregas mengatakan: "Saya sangat senang. Saya pikir ini malam bersejarah bagi klub, dan kami sangat senang. Penampilan kami bagus. Para pemain bersaing dan bermain dengan sangat baik, jadi kami harus terus melangkah dan terus berusaha."

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Menjelaskan pesan sebelum pertandingan yang menginspirasi timnya, meski dilanda cedera, untuk bermain dengan begitu yakin, pria Spanyol itu melanjutkan: "Pagi ini, kami berbicara tentang beberapa hal, tentang prinsip-prinsip tertentu dan tentang siapa kami. Kami harus bermain dengan berani dan tanpa rasa takut, dan saya pikir itulah yang terpenting. Para pemain menunjukkan kualitas dan karakter yang hebat. Kami selalu berbicara tentang karakter dan sebagainya, tetapi hari ini para pemain juga bermain dengan kualitas yang sangat tinggi."

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Tim debutan tetap rendah hati di tengah sorotan Eropa

Kiper tuan rumah Jean Butez menggagalkan peluang Diallo sebelum pemain pengganti Kaiki Bruno mengirim umpan silang yang disundul Jacobo Ramon, yang tidak terkawal, menjadi gol keempat pada menit ke-76. Sementara itu, Lammens menggagalkan peluang Paz mencetak hat-trick. Joshua Zirkzee, yang menggantikan kapten Bruno Fernandes pada pertengahan babak, menuntaskan umpan silang Diallo pada masa tambahan waktu untuk mencetak gol hiburan.

Menepis anggapan bahwa klub-klub besar Eropa kini akan takut menghadapi timnya, Fabregas menambahkan: "Saya tidak akan mengatakan bahwa tim-tim Eropa lainnya takut kepada Como. Percayalah, kami sangat menghormati semua klub. Kami baru di kompetisi ini, jadi, seperti yang saya katakan, kami harus tetap berpijak pada kenyataan, terus bekerja, terus berusaha, lalu melihat ke mana masa depan membawa kami."

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Tekanan yang meningkat mengancam posisi di Old Trafford

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Tanpa sembilan pemain yang cedera di Italia, United kini gagal menang dalam tujuh pertandingan beruntun. Harapan yang muncul dari hasil imbang menjanjikan melawan rival mereka, Leeds United, pada Minggu pun cepat sirna. Seusai laga, Carrick berulang kali mengangkat kedua tangannya sebagai tanda meminta maaf kepada para pendukung United yang masih berada di stadion. Gestur itu mengingatkan pada reaksi Ole Gunnar Solskjaer setelah kekalahan 4-1 dari Watford pada November 2021, sebelum ia dipecat 24 jam kemudian.