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Vincent Kompany menyerukan persatuan di skuad Bayern Munich setelah timnya ditahan Hamburg 0-0. Meski bermain dengan sepuluh orang dalam sebagian besar pertandingan, pelatih asal Belgia itu tetap optimistis melihat karakter timnya saat menghadapi kesulitan.

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Ketangguhan di tengah kesulitan

Bayern Munich datang ke Volksparkstadion pada Sabtu sore di tengah krisis pemain yang serius. Situasi itu memaksa Kompany menurunkan susunan pemain inti termuda klub di Bundesliga dalam lebih dari delapan setengah tahun. Meski minim pengalaman dan bermain dengan sepuluh orang selama 45 menit, Bayern menunjukkan kegigihan yang membuat pelatihnya bangga kendati pertandingan berakhir imbang.

Sorotan tertuju kepada para lulusan akademi yang harus tampil di tim utama di bawah tekanan besar. “Apa yang dilakukan para pemain muda kami hari ini sungguh istimewa,” ujar Kompany seusai pertandingan saat menilai kerja keras timnya dalam bertahan. Ia terutama terkesan dengan kerja keras para pemain yang menjalani debut dan harus menjaga standar tinggi Bayern dalam atmosfer yang tidak bersahabat. “Codjo-Evora bekerja sangat keras; kami tahu ini akan sulit,” tambahnya, mengakui beratnya tantangan yang dihadapi para pemain mudanya.

Membela pemain senior

Ketangguhan para pemain muda itu mendapat ujian berat sesaat sebelum turun minum ketika Joshua Kimmich diusir karena menarik rambut Alexander Rossing-Lelesiit . Ketika ditanya soal insiden tersebut, Kompany menegaskan bahwa persoalan disiplin internal akan dibahas secara tertutup. “Di internal, kami akan membahas semuanya dan memperjelas segala hal. Saya tidak ingin mengungkapkan apa pun kepada publik atau mengatakan apa pun soal itu,” tegas mantan kapten Manchester City tersebut.

Kompany juga menekankan pentingnya solidaritas di ruang ganti, terutama ketika pemain senior melakukan kesalahan. “Kami harus tetap bersatu. Pada momen seperti ini, ketika kami melakukan kesalahan seperti Kimmich dengan kartu merahnya, kami akan membahas dan menyelesaikannya secara tertutup,” katanya.

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Jujur soal insiden di menit akhir

Meski kalah jumlah pemain, Bayern nyaris meraih kemenangan yang tak terduga pada akhir pertandingan ketika pemain pengganti Luis Diaz terjatuh di kotak penalti. Banyak pelatih mungkin akan menggunakan insiden itu untuk mengalihkan perhatian dari hasil pertandingan, tetapi Kompany memberikan penilaian yang sangat jujur atas keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti. “Anda tidak bisa memberikan penalti kepada kami untuk kejadian itu,” aku pelatih asal Belgia tersebut dengan sikap objektif. “Orang-orang tentu boleh berpendapat lain, tetapi menurut saya itu bukan penalti. Kaki Luis Diaz sedikit tersangkut di rumput.”

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Hasil imbang tanpa gol membuat Bayern Munich berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 23 poin, hanya satu poin di belakang pemuncak klasemen Borussia Dortmund, yang masih memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan dan dijadwalkan menghadapi Bayer Leverkusen pada Minggu. Bayern juga bisa kehilangan posisi kedua, bergantung pada hasil laga Minggu antara Freiburg di peringkat ketiga dengan 22 poin dan RB Leipzig di posisi keempat dengan 21 poin.

Harapan di tengah krisis

Satu hal yang jelas mengkhawatirkan Kompany adalah cedera Konrad Laimer pada akhir pertandingan. Laimer harus meninggalkan lapangan pada menit ke-87 setelah masuk sebagai pemain pengganti, menambah daftar pemain Bayern yang cedera. “Kondisi Konni Laimer tampaknya tidak bagus,” aku Kompany ketika ditanya tentang pemain serbabisa asal Austria itu. “Biasanya, hal seperti itu bisa diatasi dengan terus berlari, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jadi, kondisinya tampaknya tidak bagus.”

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Meski daftar pemain yang absen terus bertambah, Kompany masih bisa tertawa kecil melihat situasi tersebut. “Sejauh ini kami belum mengeluh (tertawa), jadi biarkan saja seperti itu.” Itu menjadi momen ringan di tengah sore yang penuh tekanan, ketika Bayern kehilangan poin dalam upaya mengejar gelar Bundesliga.

Menatap ke depan, Kompany tetap yakin dengan potensi skuadnya setelah badai cedera berlalu. Ia percaya pengalaman yang diperoleh para pemain mudanya akan membawa manfaat dalam jangka panjang. “Tim ini punya sesuatu yang istimewa. Situasinya tidak mudah, dan sejauh ini kami baru kalah sekali,” ujarnya. “Kami punya pemain-pemain muda yang sangat berbakat seperti Codjo-Evora dan juga Basti Assomo. Pada saatnya nanti, keadaan akan membaik, lebih banyak pemain akan kembali dan kami akan lebih stabil. Setelah itu, semuanya akan berjalan lebih lancar.”