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Julian Alvarez menyerukan agar tim nasional Argentina terus berkembang saat mereka memasuki babak baru setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional. Sang penyerang menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol ke gawang Kosta Rika, menandai kembalinya performa terbaik pada saat yang tepat bagi klubnya.

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Menyambut perubahan di era pasca-Messi

Argentina tengah menjalani periode perubahan besar, dan Alvarez berada di pusat perubahan itu. Setelah mencetak dua gol dalam penampilan dominan melawan Kosta Rika , sang penyerang membahas perubahan dinamika skuad menyusul kepergian sosok terbesar dalam sejarah sepak bola negaranya. Pemain asal Calchín itu menegaskan tanggung jawab para pemain saat ini untuk mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan pada periode sebelumnya.

Berbicara tentang kondisi tim nasional saat ini, Alvarez menyoroti makna emosional dari berbagai peristiwa belakangan ini. "Tahun yang istimewa karena apa yang kami alami, Piala Dunia di tengah-tengahnya, perpisahan dengan Lionel, makna dari semua itu, serta era baru dengan banyak pemain baru. Kami harus terus berkembang untuk mewakili tim nasional seperti biasanya," kata Alvarez, seperti dikutip Ole.

Perpaduan talenta baru yang menjanjikan

Proyek terbaru Scaloni mulai terbentuk, dengan masuknya talenta-talenta baru secara mulus menjadi landasan utama visinya. Saat skuad berupaya melanjutkan kesuksesan mereka, kedekatan antara para pemain berpengalaman dan mereka yang baru menjalani debut sudah memberikan dampak besar, baik di lapangan maupun di ruang ganti.

Bagi Alvarez, membangun kekompakan dalam skuad dengan wajah baru ini adalah kunci untuk meraih gelar pada masa mendatang. "Ada yang menjalani debut hari ini, ada yang tempo hari, sementara yang lain sudah bertahun-tahun datang bergabung. Sedikit demi sedikit mereka bergabung, dan sebuah kelompok yang baik mulai terbentuk untuk kemudian mencapai tujuan. Yang terpenting adalah bersatu dan kuat untuk mencapai tujuan itu," tambah sang penyerang.

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Alvarez menikmati kepulangan ke kampung halaman

Alvarez menunjukkan ketajamannya di Cordoba, daerah asalnya, dengan mencuri perhatian lewat dua gol pada babak pertama di Stadion Mario Alberto Kempes. Periode pertandingan internasional FIFA yang produktif ini menjadi dorongan besar bagi sang penyerang, yang juga mencetak gol dalam kekalahan 2-1 dari Uruguay di Bombonera baru-baru ini. Dengan tiga gol dalam dua penampilan terakhirnya bersama tim nasional, Alvarez kembali ke Eropa membawa ketajaman yang sempat hilang dalam beberapa pekan terakhir.

Penampilan di provinsi asalnya itu terasa sangat berarti, seperti diungkapkannya: "Sebuah kegembiraan, sesuatu yang istimewa karena saya berasal dari sini. Orang-orang terdekat saya, teman-teman dan keluarga, datang untuk menyaksikan saya. Rasanya sungguh istimewa."

Kembali ke Atletico Madrid pada saat penting

Rentetan gol ini datang pada saat yang tepat bagi Atletico Madrid. Alvarez menjalani awal karier yang naik turun di ibu kota Spanyol, dengan catatan dua gol dan tiga assist dalam 12 penampilan sejauh musim ini. Hubungan sang pemain dengan para suporter Atletico Madrid juga menghadapi tantangan setelah muncul laporan mengenai ketertarikannya untuk pindah ke Barcelona sebelumnya pada tahun ini. Namun, penampilan terbarunya bersama Argentina menunjukkan bahwa ia siap membungkam para pengkritiknya. Setelah kembali menemukan ketajamannya bersama tim nasional, mantan pemain Manchester City itu pulang ke Madrid dengan momentum baru seraya berupaya memantapkan diri sebagai pemimpin tak terbantahkan di lini serang Atletico Madrid.