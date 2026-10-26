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Winger Feyenoord Anis Hadj Moussa mengamankan hasil imbang penting 1-1 melawan PSV lewat tembakan melengkung khasnya di Eindhoven. Kapten Luciano Valente mengungkapkan bahwa pengarahan tim yang blak-blakan saat jeda menginspirasi kebangkitan taktik dramatis pemuncak klasemen pada babak kedua.

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Gol Hadj Moussa amankan satu poin dan jaga Feyenoord di puncak

Feyenoord mempertahankan keunggulan empat poin di puncak klasemen Eredivisie setelah bangkit untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan PSV. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst kesulitan sepanjang babak pertama dan tertinggal akibat gol Guus Til dari jarak dekat.

Namun, permainan tim tamu berubah selepas jeda, dengan Anis Hadj Moussa menjadi motor kebangkitan mereka.

Pemain sayap asal Aljazair itu bergerak dari sisi kanan ke tengah pada menit ke-55, lalu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kiri ke sudut jauh gawang.

Valente akui permainan Feyenoord pada babak pertama tidak dapat diterima

Kapten Feyenoord, Luciano Valente, menilai dengan terus terang penampilan lamban timnya pada 45 menit pertama. "Pertandingan sangat terbuka; mereka memenangi setiap duel dan kami sangat ceroboh saat menguasai bola," kata Valente kepada ESPN.

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"Saat jeda, kami mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima dan kami benar-benar harus meningkatkan permainan. Anda harus mengerahkan segalanya jika ingin meraih hasil saat bertandang ke markas PSV."

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"Pada babak kedua, saya rasa Anda melihat Feyenoord yang sangat berbeda. Saya rasa hasil ini pantas, dan kami juga punya peluang untuk membuat skor menjadi 1-2. Kami bahkan bisa menang," tambahnya.

Hadj Moussa ungkap rahasia gol dan kekuatan mentalnya

Hadj Moussa mengakui penampilannya pada babak pertama belum cukup baik sebelum ia mengubah jalannya pertandingan. "Saya tahu harus berbuat lebih banyak setelah jeda. Kami juga bermain sangat baik sebagai tim pada babak kedua. Jadi, saya lebih sering mendapatkan bola untuk melakukan aksi saya," ujar Hadj Moussa kepada ESPN.

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Menggambarkan gol penentunya, pemain sayap itu mengatakan: "Saya punya banyak ruang. Jadi, saya bergerak ke kiri untuk segera melepaskan tembakan. Saya tahu saya bisa melakukan ini, bahkan ketika saya tidak bermain. Saya rasa itulah sebabnya pelatih tidak mengganti saya."

Pelatih Giovanni van Bronckhorst memuji kegigihan pemain sayap itu untuk terus mencoba meski sempat mengalami kesulitan.

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Pemuncak klasemen pertahankan keunggulan tanpa kekalahan dalam perburuan gelar

Keberhasilan meraih satu poin lewat perjuangan keras di Eindhoven memastikan Feyenoord mempertahankan keunggulan penting empat poin atas tim-tim pengejarnya.

Valente dan rekan-rekan setimnya menunjukkan ketangguhan yang dibutuhkan untuk meraih hasil di kandang lawan yang sulit.

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Feyenoord kini akan bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya sembari mempertahankan posisi di puncak klasemen.