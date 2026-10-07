Setelah pada bagian pertama wawancara pembahasan terutama berfokus pada FC Bayern miliknya, kini Sauer mengalihkan pandangannya pada pembinaan pemain muda Jerman secara umum.

Herr Sauer, sebagai anggota kelompok ahli yang dibentuk secara khusus, yang di antaranya juga diisi pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp, Anda terlibat dalam pengembangan "Bundesliga Talent Series". Sejak musim panas ini, tim-tim muda dari klub peserta memainkan masing-masing tiga hingga enam pertandingan dalam dua paruh musim terpisah pada musim gugur dan musim semi (FC Bayern akan bergabung pada awal 2027). Seberapa puas Anda dengan hasilnya?

Jochen Sauer: Berdasarkan seluruh pengalaman kami, pada awalnya kami di kelompok ahli tidak mengira bahwa kami bisa meluncurkan sebuah kompetisi untuk menambah waktu bermain bagi para pemain muda kami, termasuk semua diskusi, keputusan, persiapan, dan pelaksanaannya, dalam waktu sepuluh bulan. Pengalaman beberapa tahun terakhir justru menunjukkan bahwa dalam banyak konfigurasi kami mendiskusikan banyak langkah untuk waktu yang sangat lama, tetapi biasanya tanpa hasil konkret atau keputusan. Kata kuncinya reformasi Regionalliga. Karena itu, kami sangat puas dengan implementasinya. Dengan ide dasarnya sendiri, hingga saat ini saya juga puas. Apakah nantinya ini benar-benar terbukti efektif, itu masih akan terlihat.

Coba beri gambaran soal pertimbangan-pertimbangannya.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Sauer: Titik awal perdebatan ini antara lain adalah kondisi bahwa kami melihat ada potensi perbaikan di area transisi antara level pemain muda dan profesional. Bagi saya, transisi ini adalah salah satu area paling menentukan, tetapi juga paling sulit dalam seluruh pembinaan pemain muda, dan saya pikir di Jerman di sinilah kami juga punya potensi perbaikan terbesar. Dalam pembinaan hingga U15/U16, kami tidak lebih buruk daripada negara-negara besar lain. Namun pada titik tertentu kami tertinggal, dan kami sepakat bahwa itu terjadi di area transisi antara pemain muda dan profesional. Kami mendapati bahwa di U17, U19, dan U23 ada pemain yang antara lain mendapatkan menit bermain terlalu sedikit dan pengalaman bertanding terlalu minim di level tinggi. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa waktu bermain adalah faktor penentu untuk menjadi lebih baik. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan kompetisi tambahan. Kompetisi ini karena itu disebut "Talent Series", sebab tidak dibatasi pada satu kelompok usia tertentu. Pemain berusia 16 hingga 21 tahun boleh ikut bermain.

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Klopp awalnya mendorong adanya liga U21 tersendiri, seperti yang ada di Inggris.

Sauer: Dalam masanya di Liverpool, dia punya pengalaman bagus dengan kompetisi ini dalam sistem pembinaan Inggris. Dan saat menjadi penanggung jawab Red Bull ketika itu, dia juga harus memikirkan solusi yang baik untuk klub-klub tanpa tim U23 atau tim U23 yang berada di bawah Regionalliga. Di dalam kelompok ahli, kami berusaha melihat tema ini dari semua perspektif. Dengan total 58 pusat pembinaan elite muda, secara logis ada banyak situasi awal yang berbeda. Tetapi terutama masukan soal pendekatan di liga-liga besar lain sangat penting bagi kelompok ini.

Bagaimana Anda merasakan kerja sama dengan Klopp?

Sauer: Luar biasa, seperti di kelompok ahli secara keseluruhan. Kelompok ini mempertemukan orang-orang dari berbagai latar. Klopp sebagai pelatih dengan pengalaman di Inggris. Sami Khedira, yang berasal dari akademi Stuttgart lalu pernah berada di banyak klub besar, yang mengenal UEFA dan memiliki sudut pandang Eropa. Anggota dewan DFL Marc Lenz, direktur pelaksana DFB Andreas Rettig, Markus Krösche dan Andreas Bornemann dengan banyak pengalaman dari Bundesliga. Joti Chatzialexiou, yang mengurus pemain muda di DFB dan sekarang menjadi direktur pelaksana di klub tradisional 1. FC Nürnberg. Saya berharap kelompok ahli ini juga ke depannya dapat terus memberi dorongan yang membantu bagi perkembangan sistem pembinaan dan pengembangan sepak bola muda Jerman.

Eksodus talenta sebagai masalah bagi tim DFB

Misalnya?

Sauer: Masih banyak topik yang bisa dibahas. Ada banyak pemain kelahiran Jerman yang tidak bisa dipanggil Jürgen Klopp ke tim nasional. Dari Bayern saja: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turki. Josip Stanisic? Kroasia. Paul Wanner? Austria. Malik Tillman? AS. Dan pemain-pemain lain dari seluruh wilayah Jerman. Di sini pun kini ada persaingan antar federasi sepak bola nasional yang harus segera kami hadapi. Kami melihatnya dari jarak dekat, betapa banyak undangan tim nasional dari berbagai federasi sepak bola yang datang kepada kami untuk pemain-pemain tertentu. Erblin Osmani, yang lahir di München, saat ini berada di tim nasional senior Kosovo.

Apa yang harus berubah di Jerman?

Sauer: Saya pikir di area transisi yang tadi dibahas itu terdapat banyak tantangan. Baik bagi klub maupun federasi, tidak mudah untuk terus memantau setiap talenta dan masing-masing dari 58 pusat pembinaan elite muda serta mengidentifikasi talenta-talenta itu tanpa keraguan - tetapi di sisi lain juga ada banyak peluang untuk perbaikan di sini.

Apa lagi yang bisa membantu sepak bola Jerman dalam jangka panjang?

Sauer: Infrastruktur dan kerja substansial di pusat-pusat pembinaan elite muda Jerman menurut saya bagus dan setidaknya berada di level banyak negara sepak bola lain. Tetapi kami juga harus memberi para pemain yang kami bina kesempatan untuk melangkah ke sepak bola senior. Klub-klub dari Regionalliga hingga Bundesliga harus lebih berani memainkan pemain muda. Hanya dengan begitu para pemain ini akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi opsi untuk tim nasional. Dan kami juga tentu harus memikirkan sistem liga. "Talent Series" adalah salah satu bagian kecil yang bisa membantu. Tetapi diskusi saat ini soal Regionalliga dan juga 3. Liga menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan, atau bahwa orang melihat adanya potensi perbaikan. Menurut saya, saat ini kami belum memiliki piramida kompetisi yang optimal.

Jochen Sauer tentang tim cadangan FC Bayern dan pelatih debutan Dante

Tim kedua FC Bayern telah bermain di Regionalliga Bayern sejak 2021. Peran seperti apa yang Anda berikan kepadanya?

Sauer: Peran yang esensial, agar talenta-talenta untuk pertama kalinya bersentuhan dengan sepak bola dewasa. Pengalaman ini saat ini harus dikumpulkan para talenta sejak dini. Karena itu kami hampir mengubah U23 menjadi U19. Untuk seorang Filip Pavic, Cassiano Kiala, atau Bastian Assomo, itu saat ini adalah langkah perkembangan yang tepat.

Bagaimana Anda melihat pelatih kepala baru Dante? Awal musim baru berjalan agak tersendat.

Sauer: Dia adalah mantan pemain top, punya kharisma luar biasa, dan tahu apa yang dibutuhkan sebagai pemain untuk suatu saat bermain di Liga Champions. Tentu saja sebagai mantan pemain profesional yang ambisius dia tidak puas ketika hasil-hasilnya tidak sesuai, dulu pada Martin Demichelis juga tidak berbeda. Tetapi anak-anak ini harus terlebih dahulu beradaptasi dengan sepak bola pria. Itu adalah proses perkembangan yang sepenuhnya normal. Beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang baik.

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Sejauh mana Anda juga melihat kampus sebagai tempat pengembangan pelatih?

Sauer: Seorang pelatih yang sudah mengenal FC Bayern dan menjalani langkah-langkah pertamanya dalam pekerjaan kepelatihan di klub ini otomatis sudah punya identifikasi. Saya senang melihat karier Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose, atau Martin Demichelis, dan saya memang berpikir bahwa pelatih bisa berkembang dengan sangat baik di level junior. Di sini tidak ada tekanan sepak bola profesional, dan pelatih bisa berbuat salah dalam lingkungan yang lebih tenang serta terus berkembang. Siapa tahu suatu saat ada juga yang kembali ke FC Bayern München. Ngomong-ngomong, kami juga melihat Red&Gold dan jaringan mitra internasional kami sebagai peluang pengembangan dan langkah berikutnya bagi para pelatih berbakat kami.

Dalam beberapa pekan terakhir ada rumor tentang dugaan minat FC Bayern terhadap JJ Gabriel, talenta top 16 tahun dari Manchester United yang ingin pindah klub. Seberapa masuk akal Anda menilai transfer semacam itu secara umum?

Sauer: Jika anak berbakat seperti itu ingin pindah klub dan semua klub top internasional mengejarnya, akan muncul persaingan luar biasa di level tertinggi dan ini juga menyangkut aspek ekonomi. Karena itu, ini adalah topik untuk ranah profesional dan bukan untuk kampus.