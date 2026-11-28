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Jordan Henderson melontarkan kritik tajam terhadap pertahanan Chelsea setelah mereka kalah 3-2 dari Nottingham Forest. Gelandang veteran itu menilai Chelsea menjadi penyebab kekalahan mereka sendiri di City Ground karena kesulitan menjaga konsentrasi saat menghadapi tuan rumah.

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Awal buruk merugikan Chelsea di City Ground

Nottingham Forest menghukum Chelsea dalam lima menit pertama di kedua babak. Tim tamu tertinggal 2-0 lalu 3-1 sebelum menemukan ritme serangan.

Emmanuel Emegha mencetak dua gol untuk memicu upaya mengejar ketertinggalan pada akhir laga ketika Forest bertahan lebih dalam demi menjaga keunggulan. Namun, Chelsea kehabisan waktu untuk menyamakan kedudukan .

Henderson sesalkan gol yang bisa dicegah dan reaksi terlambat

Selepas pertandingan, Henderson tidak menyembunyikan rasa frustrasinya melihat betapa mudahnya Forest menembus pertahanan Chelsea pada awal masing-masing babak.

"Gol-gol yang kami kebobolan terjadi akibat kecerobohan," kata mantan kapten Liverpool itu kepada situs resmi Chelsea. "Itulah yang paling membuat kami kecewa. Saya pikir kami bisa mencegah ketiga gol itu, jadi kami benar-benar kecewa.

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"Entah kenapa, mereka mendapat beberapa peluang yang cukup bagus dan berhasil mencetak gol. Itu terjadi pada lima menit pertama babak pertama dan lima menit pertama babak kedua. Jadi, kami tentu kecewa dengan gol-gol yang kami kebobolan."

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Gelandang veteran itu juga mencatat bahwa Chelsea baru menunjukkan urgensi ketika Forest mundur untuk mempertahankan keunggulan.

Ia menambahkan: "Kami baru mulai bermain ketika mereka sudah unggul 2-0 atau 3-1, saat mereka mulai bertahan lebih dalam dan kami mulai mengalirkan bola ke depan sedikit lebih cepat.

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"Tentu saja kami terus berusaha dan mencetak beberapa gol. Pada menit-menit terakhir pertandingan, kami terus menekan untuk mencoba menyamakan kedudukan. Kami terus berjuang sampai akhir, dan itu hal positif. Namun, secara keseluruhan kami masih bisa bermain lebih baik dan tampil lebih baik. Dalam bertahan, kami harus segera membaik."

Seluruh skuad harus ikut bertanggung jawab dalam bertahan

Alih-alih menyalahkan lini belakang semata, Henderson menilai kekalahan itu sebagai kegagalan bersama. Ia memperingatkan bahwa hilangnya konsentrasi telah menjadi masalah yang berulang di seluruh tim.

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"Kami harus menyelesaikannya sebagai tim. Ini bukan hanya soal lini pertahanan, melainkan seluruh tim harus bertahan sebagai satu kesatuan agar tidak terus memberikan peluang dan kebobolan gol," lanjutnya. "Secara umum, apakah menurut saya mereka punya banyak peluang? Tidak juga. Namun, dari peluang-peluang yang kami berikan, kami kebobolan, dan tampaknya itulah yang terjadi belakangan ini. Kami harus waspada pada setiap menit pertandingan, dengan konsentrasi dan fokus.

"Masih ada beberapa hal positif yang bisa dipetik, tetapi secara keseluruhan kami harus lebih baik. Sebagai pemain Chelsea, kami harus datang ke sini dan menampilkan permainan yang lebih baik."

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Ujian penting di kandang melawan Palace yang berada di dasar klasemen

Chelsea tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan ini. Tiga kekalahan beruntun di Liga Primer membuat mereka semakin tertekan untuk menghentikan kemerosotan.

Menjamu Crystal Palace, tim yang berada di dasar klasemen, pada Rabu memberi Chelsea kesempatan langsung untuk bangkit. Namun, peringatan Henderson menegaskan bahwa menghindari kelengahan pada awal laga akan sangat penting saat menghadapi tim penghuni posisi terbawah itu.