“Kami harus menyuruh para pemain melakukan diving!” Andoni Iraola geram karena penalti tak diberikan setelah Liverpool kalah tipis dari Arsenal

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Andoni Iraola melontarkan kritik keras terhadap kualitas kepemimpinan wasit di Liga Primer setelah Liverpool tidak mendapat penalti krusial saat kalah 0-1 dari Arsenal. Pelatih Liverpool itu menyiratkan bahwa para pemainnya mungkin perlu mulai melebih-lebihkan kontak fisik agar mendapat keputusan yang semestinya, setelah Alexander Isak tampak ditarik hingga jatuh di kotak penalti.

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Iraola menuntut kejelasan soal insiden Isak

Ketegangan di Anfield memuncak ketika rentetan lima kemenangan Liverpool terhenti saat menghadapi pemuncak klasemen. Meski tuan rumah tampil penuh semangat, pembahasan seusai laga didominasi momen kontroversial yang melibatkan Isak. Penyerang asal Swedia itu tampak ditarik bajunya di dalam kotak penalti, tetapi wasit di lapangan maupun petugas VAR memilih tidak mengambil tindakan. Keputusan itu membuat staf pelatih Liverpool sangat geram di pinggir lapangan.

Berbicara setelah peluit akhir, Iraola yang frustrasi menyampaikan penilaiannya tanpa menahan diri. “Saya pikir penalti untuk Alexander Isak sangat jelas. Semua orang melihat bagaimana bajunya ditarik. Saya tidak mengerti. Saya pikir itu karena dia tidak menjatuhkan diri. Yang memalukan adalah kami harus menyuruh para pemain kami menjatuhkan diri. Itu sangat jelas dan merupakan peluang besar bagi kami,” kata sang pelatih kepada BBC Radio 5 Live.

Insiden itu menjadi titik balik dalam pertandingan yang menurut Liverpool seharusnya memberi mereka setidaknya satu poin. Kekalahan tersebut membuat Liverpool berada di posisi kelima, kini tertinggal sembilan poin dari tim asuhan Mikel Arteta di klasemen.

Arsenal bertahan dari gempuran di Anfield

Arsenal datang ke Anfield dengan mengetahui bahwa kemenangan akan membuat mereka unggul tiga poin di puncak klasemen Premier League, menyusul hasil mengejutkan Manchester City saat menghadapi Brighton. Arsenal mengawali laga dengan lebih baik dan membuka keunggulan pada menit ke-16. Declan Rice mengirim umpan silang mendatar yang berbahaya melintasi muka gawang, lalu Kai Havertz dengan sigap menyambarnya di tiang jauh. Keunggulan cepat ini memungkinkan Arsenal bermain lebih dalam dan mengandalkan kekokohan pertahanan mereka.

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Tim tamu menunjukkan kegigihan layaknya calon juara, terutama saat menghadapi gempuran Liverpool pada babak pertama. David Raya harus melakukan sejumlah penyelamatan penting, termasuk mendahului Isak saat menyambut sundulan Virgil van Dijk. Lini belakang Arsenal, yang paling sedikit kebobolan di liga musim ini, tetap kokoh bahkan ketika tendangan bebas spektakuler Florian Wirtz menghantam mistar. Penampilan bertahan yang luar biasa itu akhirnya mengamankan kemenangan pertama Arsenal di kandang Liverpool dalam ajang liga selama lebih dari satu dekade.

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Perasaan campur aduk bagi pelatih Liverpool

Meski marah terhadap keputusan wasit, Iraola segera memuji para pemainnya atas respons mereka setelah tertinggal lebih awal. Mengenai awal pertandingan, ia mengakui: “Mengecewakan bagi kami. Kami jelas pantas mencetak gol, tetapi tidak mampu melakukannya. Kami menyesali 15 menit pertama hingga kami kebobolan, tetapi saya menyukai permainan kami setelahnya. Kami sedikit mengubah permainan dengan tampil lebih berani dan agresif, lalu menekan mereka. Kami punya beberapa peluang yang tidak kami selesaikan dengan baik. Mereka juga bertahan dengan baik.”

Sang pelatih juga menyinggung insiden yang berpotensi menghasilkan kartu merah bagi Arsenal, meski ia tidak memberikan penilaian setegas itu mengenai momen tersebut. Setelah meninjau rekamannya, Iraola mengatakan: “Saya baru melihat satu tayangan ulang. Saya pikir gerakannya harus lebih jelas untuk kartu merah. Itu tidak tampak seperti kartu merah yang jelas, tidak.”

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Menindaklanjuti penampilan positif

Kebangkitan Liverpool belakangan ini membawa mereka kembali ke persaingan untuk lolos ke Liga Champions, dan Iraola tetap optimistis mengenai arah proyek ini meski mengalami kemunduran. Namun, kesulitan di kandang terus menghambat kemajuan mereka. Liverpool baru mencetak empat gol Premier League di Anfield musim ini, menyamai catatan terendah mereka setelah lima laga kandang sepanjang sejarah di kasta tertinggi, yang juga terjadi pada musim 1913-14 dan 2012-13. Mengenai penampilan dan efektivitas timnya, Iraola mengatakan: “Ada banyak hal positif, tetapi itu tidak cukup saat menghadapi tim-tim seperti ini. Kami berada dalam situasi yang sangat bagus di dalam kotak penalti, tetapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Meski begitu, saya sangat menghargai cara kami bermain setelah tertinggal 1-0.”

Menjaga momentum setelah kekalahan dalam laga sepenting ini kini menjadi tantangan utama skuad Liverpool menjelang periode liburan yang padat. Iraola menutup komentarnya seusai pertandingan dengan mengakui beratnya hasil tersebut secara emosional: “Sulit untuk mengatakannya setelah kalah, apalagi setelah lima kemenangan. Pertandingan ini penting bagi kami dan hasilnya terasa mengecewakan.”