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Roberto De Zerbi mendesak para pemain Tottenham untuk percaya bahwa mereka bisa menulis ulang sejarah klub setelah kemenangan besar 2-0 atas Chelsea di Liga Primer. De Zerbi memuji semangat juang dan penerapan taktik skuadnya setelah mereka meraih kemenangan yang jarang terjadi di Stamford Bridge, dengan memanfaatkan kekacauan pada babak kedua yang diwarnai kartu merah Cole Palmer.

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Mengubah sejarah di Stamford Bridge

Tottenham meraih kemenangan liga kedua mereka di kandang Chelsea sejak 1990 pada Sabtu, dalam derbi London yang berlangsung sengit di tengah hujan deras. Mike Penders mencetak gol bunuh diri akibat kesalahan fatal sebelum Palmer menerima kartu merah untuk tuan rumah. Mathys Tel kemudian memastikan kemenangan 2-0 menjelang akhir laga.

Berbicara kepada BBC Match of the Day, De Zerbi mengungkapkan kebanggaannya. "Saya pikir kami pantas menang. Para pemain bekerja dengan sangat baik dan mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Pagi ini, kemarin, setiap hari sepanjang sepekan terakhir, dan kualitas para pemain terlihat sangat jelas," kata De Zerbi. "Saya senang dengan semangat para pemain. Saya pikir kami harus mengubah bagian akhir sejarah klub kami. Saya ingin terus seperti ini."

Memenangkan pertarungan di lini tengah

Pertandingan ini sangat ditentukan oleh duel fisik sengit di tengah lapangan. De Zerbi menyoroti bagaimana persiapan taktis dan pendekatan fisiknya menjadi kunci untuk mengungguli Chelsea yang terorganisasi dengan baik.

"Sepakbola memang soal kualitas permainan dan kualitas pemain, tentu saja, tetapi ini juga kompetisi. Ini pertarungan. Anda harus berlari, harus berjuang, harus lebih dulu merebut bola kedua," tambah De Zerbi. "Anda harus memenangi duel dan kami melakukannya. Kami tahu Chelsea bermain sangat baik, mereka punya organisasi dan struktur yang jelas di lapangan. Kami menyiapkan para pemain dengan dua gelandang dan memberi James Maddison kebebasan untuk menemukan posisi yang tepat."

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Cedera Maddison dan keyakinan terhadap proyek

Tottenham mendapat pukulan ketika Maddison harus ditarik keluar pada awal babak kedua, meski Conor Gallagher tampil mengesankan melawan mantan klubnya. De Zerbi memuji kedua gelandang itu dan tidak terlalu mengkhawatirkan cedera Maddison: "Dia bermain sangat baik selama berada di lapangan, lalu Gallagher bermain dengan karakteristik berbeda. Gayanya berbeda, tetapi dia bermain sangat baik. Saya pikir ini bukan masalah besar. Kami harus melihatnya lebih lanjut."

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De Zerbi juga memuji Tel, yang aksi individunya memastikan kemenangan: "Mathys perlu bermain untuk memahami sepakbola dan menjadi lebih tenang, tetapi dia punya bakat besar." Ia juga sangat senang bisa memberikan kemenangan kepada para suporter yang bertandang: "Saya pikir penting bagi para pemain untuk lebih percaya pada diri sendiri karena kualitas mereka sangat tinggi. Kami senang untuk para suporter, pertama-tama, karena kami tahu apa artinya mengalahkan Chelsea, dan juga untuk klub. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menderita, seperti para suporter. Mereka percaya pada proyek ini, pada kelompok ini, dan saya senang untuk mereka."

Apa selanjutnya untuk Tottenham?

Setelah meraih dua kemenangan beruntun di Liga Primer, Tottenham naik ke posisi ke-12 klasemen dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat.

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De Zerbi berharap skuadnya dapat mempertahankan semangat juang ini dalam pertandingan-pertandingan domestik mendatang, sembari menunggu pemeriksaan medis lebih lanjut terkait kondisi Maddison menjelang akhir pekan.