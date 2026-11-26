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Bruno Fernandes memimpin kebangkitan Manchester United pada babak kedua lewat dua gol dalam tiga menit saat mereka bermain imbang 2-2 di markas Sporting CP dalam laga Liga Champions. Terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, kapten United itu menjelaskan bagaimana tekanan agresif mengguncang Sporting selepas jeda, sebelum drama di pengujung laga menggagalkan kemenangan pertama Mauricio Pochettino.

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Fernandes pimpin respons cepat United pada babak kedua

Bruno Fernandes membawa Manchester United bangkit dari babak pertama yang membuat frustrasi dengan mencetak dua gol dalam tiga menit selepas jeda, meski Mauricio Pochettino harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Sporting CP di Liga Champions. United tertinggal akibat penalti Luis Suarez pada menit ke-33 setelah gol sundulan Amad Diallo dianulir karena pelanggaran Youri Tielemans. Mereka kemudian membalas lewat penalti Fernandes pada menit ke-48 dan tembakan jarak jauh yang berbelok arah dua menit kemudian.

“Saya ingin memenangkan pertandingan. Kemenangan sangat penting bagi kami karena posisi kami di Liga Champions, tetapi tidak kalah juga penting,” kata Fernandes kepada UEFA setelah menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan. “Bermain di Alvalade sangat sulit, dengan atmosfer luar biasa yang diciptakan para suporter dan lawan yang merupakan tim sangat bagus.”

Fernandes jelaskan perubahan ke tekanan tinggi saat menghadapi tim Paulo Fonseca

United kesulitan menembus garis pertahanan tinggi Sporting sebelum jeda. Joshua Zirkzee melepaskan tembakan yang meleset pada penampilan pertamanya sebagai starter sejak Mei, sementara Bryan Mbeumo tak mendapat ruang gerak. Namun, Fernandes mengungkap bahwa pendekatan yang lebih berani dalam menekan lawan mengubah jalannya pertandingan selepas jeda.

“Kami kembali tampil sangat kuat dalam pertandingan karena bisa meningkatkan intensitas tekanan di area atas. Kami terkadang perlu mengambil risiko itu, menghadapi lawan satu lawan satu dan menempatkan lebih banyak pemain di depan,” jelasnya. “Karena Sporting ingin membangun serangan dari belakang, terkadang ketika Anda menekan dengan sangat agresif, Anda bisa merebut bola dan berada dalam posisi yang bagus.”

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Kesalahan di akhir laga, kekecewaan akibat VAR, dan penilaian yang adil

Fernandes nyaris melengkapi hat-trick dalam waktu singkat ketika tendangan bebasnya meleset tipis. Setelah itu, kiper Senne Lammens gagal menangkap umpan silang Ivan Fresneda pada menit ke-80 sehingga Suarez bisa mencetak gol penyama kedudukan. Gol bunuh diri Kaique yang sempat membawa United unggul pada akhir laga dianulir lewat VAR karena pelanggaran, sementara Tielemans menerima kartu kuning kedua pada masa tambahan waktu.

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Merefleksikan pendekatan taktis Paulo Fonseca, Fernandes mengakui bahwa hasil imbang memang pantas: “Cara Paulo Fonseca menyiapkan timnya untuk menghadapi kami berbeda. Kami tahu mereka akan bermain dengan garis pertahanan tinggi, yang memaksa mereka mengambil risiko, tetapi pada saat yang sama menyulitkan kami mencapai sepertiga akhir lapangan dan mengirim bola ke belakang garis pertahanan. Secara keseluruhan, menurut saya ini pertandingan yang sangat bagus dan hasil imbang merupakan hasil yang adil.”

United di posisi ke-19, Pochettino masih mencari kemenangan pertama

Setelah kalah di Anfield pada Minggu sebelum bermain imbang dalam laga penuh drama di Lisbon pada Rabu, Pochettino masih mencari kemenangan pertamanya sebagai manajer Manchester United.

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United berada di posisi ke-19 klasemen fase liga Liga Champions setelah lima putaran. Fernandes dan rekan-rekan setimnya kini menghadapi laga-laga penting di Eropa untuk memastikan diri lolos ke fase gugur.