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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Kami harus berjuang keras!” Niko Kovac beri peringatan keras kepada para rival di Bundesliga setelah menang atas Frankfurt

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Pelatih kepala Borussia Dortmund Niko Kovac dan direktur pelaksana Lars Ricken memuji ketangguhan mental serta kekuatan pemain cadangan tim setelah kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt. Maxi Beier, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir, mencetak gol kemenangan yang membawa BVB ke puncak klasemen Bundesliga.

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BVB rebut posisi puncak setelah drama di pengujung laga di Signal Iduna Park

Borussia Dortmund naik ke puncak klasemen Bundesliga berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Eintracht Frankfurt di Signal Iduna Park. Setelah 80 menit pertama tanpa gol, pemain pengganti Maxi Beier bekerja sama dengan sesama pemain pengganti Jobe Bellingham untuk mencetak gol kemenangan yang gemilang.

Kemenangan itu menutup rangkaian pertandingan yang menuntut bagi tim asuhan Niko Kovac setelah beberapa laga tandang baru-baru ini.

Dortmund kini menunggu hasil pertandingan SC Freiburg yang berada di posisi ketiga melawan Bayern Munich di posisi kedua untuk mengetahui apakah mereka tetap di puncak.

Kovac puji kegigihan tim di tengah jadwal padat

Menilik rangkaian pertandingan yang melelahkan itu, pelatih kepala Niko Kovac memuji para pemainnya karena mampu menemukan cara untuk menang atas lawan yang tangguh. “Setelah melewati hari-hari yang begitu melelahkan, kami harus mengerahkan segenap kemampuan dalam pertandingan melawan tim Eintracht yang sangat bagus,” kata Kovac dalam konferensi pers seusai laga.

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“Pada babak kedua, kami mampu meningkatkan tekanan, mencegah lawan menciptakan peluang, dan meninggalkan lapangan sebagai pemenang yang layak.”

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“Yang paling penting bagi saya adalah kami mengalahkan tim berkualitas. Itulah hal yang kami petik dari pertandingan ini,” tambah pelatih asal Kroasia itu.

Lars Ricken soroti dampak penentu dari pemain pengganti

Direktur pelaksana Borussia Dortmund Lars Ricken menyampaikan pandangan serupa dengan Kovac di area wawancara, seraya menekankan bahwa kontribusi pemain pengganti menjadi pembeda. “Kemenangan ini tidak datang begitu saja. Kami sering menjalani laga tandang sejak akhir Agustus,” ujar Ricken.

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“Kami terus meningkatkan tekanan hingga akhirnya membuat Eintracht berada dalam situasi yang kami inginkan.”

“Senang rasanya mengetahui bahwa dua pemain yang masuk dari bangku cadangan menentukan hasil pertandingan bagi kami... ini juga bagus untuk kepercayaan diri kami,” tegas Ricken.

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Dortmund bersiap menghadapi laga penting di DFB-Pokal dan Der Klassiker

Dengan momentum yang terus terbangun di Rhine-Westphalia Utara, skuad Kovac segera mengalihkan fokus ke pertandingan sistem gugur dan liga yang akan datang.

BVB akan menghadapi Werder Bremen di DFB-Pokal sebelum bertandang ke Munich untuk menjalani Der Klassiker melawan Bayern akhir pekan depan.

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Dortmund bertekad mempertahankan performa apiknya di kompetisi domestik.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.