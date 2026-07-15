"Kami hampir saja berhasil"... Tuchel menyesali pendekatan Hossam Hassan setelah kekalahan mengejutkan dari Argentina

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengulangi ungkapan yang sarat dengan kekecewaan setelah timnya kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026, Rabu malam.

"Tiga Singa" sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon sebelum tim Argentina membalikkan keadaan di menit-menit akhir, dan memastikan tiket ke final untuk menghadapi Spanyol pada hari Minggu.

Pernyataan Tuchel tersebut mengingatkan kembali pada momen mengharukan yang dialami pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, setelah “Firaun” tersingkir dari babak 16 besar oleh Argentina dengan skenario serupa, ketika timnya kehilangan keunggulan dua gol tanpa balas di menit-menit akhir, hingga akhirnya kalah dengan skor 2-3.

Hossam Hassan tampak terharu dalam panggilan video dengan istrinya setelah pertandingan, dan berkata: “Kami sangat dekat… Saya benci kekalahan,” sebuah ungkapan yang seolah-olah juga merangkum perasaan Tuchel setelah skenario serupa yang berakhir dengan tersingkirnya timnya.

“Kami sudah sangat dekat”

Dalam pernyataannya kepada British Broadcasting Corporation (BBC), Tuchel mengatakan bahwa timnas Inggris hanya selangkah lagi dari mencapai final, namun kehilangan kendali atas pertandingan setelah mencetak gol pembuka.

Ia menambahkan: “Kami sangat kecewa, kami sudah sangat dekat, tetapi kami menjadi lebih pasif setelah mencetak gol tersebut, dan membiarkan lawan menciptakan banyak peluang.”

Ia menjelaskan bahwa timnya gagal merebut kembali penguasaan bola, yang membuat Argentina unggul, sambil menambahkan: “Kami tidak mampu membalikkan keadaan penguasaan bola demi keuntungan kami, dan kami kebobolan banyak umpan silang, tembakan, dan peluang.”

Dia melanjutkan: “Kami hampir saja, tetapi kami tidak berhasil mempertahankan level permainan yang sama setelah mencetak gol.”

Tuchel membenarkan pergantian pemainnya

Mengenai pergantian pemain yang dilakukannya selama pertandingan, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa ia berusaha membantu para pemain di tengah tekanan yang semakin meningkat dari timnas Argentina.

Ia berkata: “Saya juga melakukan pergantian pemain di lini serang pada pertandingan sebelumnya, tetapi kami langsung menghadapi peluang berbahaya, sehingga kami memutuskan untuk beralih ke formasi pertahanan lima pemain karena ruang kosong menjadi terlalu luas.”

Ia menambahkan: “Argentina selalu memenangkan semua bola-bola udara, dan terus mengirim umpan silang, sehingga kami beralih ke barisan pertahanan yang terdiri dari lima pemain untuk menutup ruang dan mengurangi ancaman dari bola-bola tinggi.”

Ia menyoroti bahwa timnya mulai mengalami kesulitan segera setelah gol pembuka, bahkan sebelum melakukan pergantian pemain apa pun, sambil menambahkan: “Kami menerima banyak umpan silang dan peluang, jadi kami berusaha membantu para pemain.”

Ia mengakhiri bagian ini dengan mengatakan: “Pada akhirnya, tanggung jawab ada pada pelatih, dan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, mudah saja untuk mengatakan bahwa keputusan itu salah.”

“Kami ingin mencetak gol kedua… tapi kami tidak bisa menguasai bola”

Tuchel menegaskan bahwa Inggris ingin mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan, namun kehilangan penguasaan bola menghalangi hal itu.

Ia berkata: “Tentu saja kami ingin mencetak gol kedua, tapi itu tidak akan terjadi jika tidak bisa mempertahankan penguasaan bola. Kami tidak bisa mengeluarkannya dari area pertahanan kami.”

Dia menambahkan: “Saya tidak merasa bahwa melakukan lebih banyak pergantian pemain di lini serang akan mengubah apa pun. Kami tetap dengan gaya permainan yang sama, tetapi kami menjadi lebih pasif seiring berjalannya waktu.”

Dia melanjutkan: “Kami tidak lagi memenangkan perebutan bola, dan tidak bisa mempertahankannya, jadi saya tidak berpikir masalahnya bersifat taktis atau terkait dengan gaya permainan, karena kami tidak mengubah apa pun, tetapi pertandingan berubah total.”

Dia menambahkan: “Saya mengerti bahwa ada jutaan pelatih yang, setelah pertandingan berakhir, merasa bahwa mereka akan mengambil keputusan yang lebih baik.”

“Saya tidak menyesal”

Meskipun tersingkir dari turnamen, Tuchel menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusan-keputusan teknisnya, sambil menegaskan bahwa para pemain telah memberikan yang terbaik.

Ia berkata: “Siapa pun boleh mendiskusikan keputusan-keputusan ini, tetapi saya diharuskan mengambilnya di lapangan, dan saya menganalisis pertandingan sesuai cara yang saya anggap tepat, dan itu adalah tanggung jawab saya.”

Dia menambahkan: “Saat ini, saya tidak merasa menyesal sama sekali. Para pemain telah memberikan segalanya, dan kami hampir saja berhasil. Saya rasa kami pantas unggul dengan skor 1-0.”

Dia melanjutkan: “Kami menampilkan salah satu pertandingan terbaik kami, dan mungkin yang terbaik mengingat kondisi yang kami hadapi. Tim ini luar biasa, tetapi kami tidak berhasil melewati garis akhir, dan saya tidak merasa menyesal.”

Pujian atas Semangat Para Pemain

Pelatih Inggris itu mengakhiri pernyataannya dengan memuji penampilan para pemainnya sepanjang turnamen, menegaskan bahwa mereka telah melewati banyak tantangan sebelum mencapai babak semifinal.

Ia berkata: “Para pemain menunjukkan karakter yang kuat sepanjang pertandingan. Kami menjalani turnamen ini dalam kondisi yang sulit: menghadapi tim-tim tangguh, melakukan perjalanan jarak jauh, bertanding di ketinggian yang berbeda-beda, bermain dengan sepuluh pemain, serta dalam suhu yang tinggi, dan kami berhasil mengatasi semua rintangan tersebut.”

Ia menambahkan: “Kami hampir saja berhasil hari ini, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk menganalisis perjalanan kami secara keseluruhan, karena kami tersingkir karena kalah dalam pertandingan penentu.”

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