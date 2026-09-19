Direktur olahraga Barcelona, Deco, mengungkapkan bahwa klub sudah mendekati kesepakatan perpanjangan kontrak Raphinha, Marc Bernal, dan Xavi Espart, seraya menegaskan bahwa kesepakatan terkait ketiga pemain tersebut serta perbaikan kondisi finansial mereka akan dirampungkan pekan depan.

Deco menjelaskan, dalam pernyataannya kepada radio RAC1, bahwa Barcelona kini dekat untuk memperpanjang kontrak Raphinha, yang saat ini berakhir pada 2028, selama dua tahun tambahan hingga 2030, seraya menyebutkan bahwa negosiasi telah menempuh kemajuan besar. Ia berkata, "Kami hampir menyelesaikannya kemarin sore."

Hal ini menyusul pernyataan Raphinha sebelumnya kepada radio yang sama, di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk bertahan bersama Barcelona, seraya menegaskan harapannya untuk memperpanjang kontrak, bahkan mengakhiri kariernya di dalam klub Catalan tersebut. Ini berarti ia akan bertahan hingga berusia 33 tahun pada 2030 apabila kesepakatan tercapai.

Dalam konteks yang sama, Deco mengungkapkan bahwa manajemen Barcelona tengah menggarap perpanjangan kontrak Marc Bernal dan Xavi Espart, di mana yang pertama terikat kontrak hingga 2029, sementara kontrak yang kedua berlaku hingga 2028, dengan kecenderungan klub untuk memperbaiki gaji kedua pemain, sementara durasi kedua kontrak baru itu belum dipastikan.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari rencana Barcelona untuk mempertahankan unsur-unsur menonjol dalam proyek mereka saat ini maupun di masa depan, di tengah Deco yang terus menggarap berkas-berkas perpanjangan kontrak jauh dari sorotan selama pekan-pekan terakhir.