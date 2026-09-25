"Penampilan yang luar biasa, Ter. Saya sangat senang melihat bagaimana Anda berjuang untuk kembali. Anda benar-benar seorang petarung," kata mantan pelatih Barca itu tentang mantan nomor satu andalannya setelah peluit akhir, dan menegaskan: "Kami nyaris kalah karena Anda."

Kiper berusia 34 tahun itu membukukan sembilan penyelamatan dalam 90 menit dan punya peran krusial sehingga Oranje pada akhirnya tidak meninggalkan lapangan sebagai pemenang. Pada akhirnya, Elftal mencatatkan nilai expected goals jauh di atas tiga, sementara tim DFB secara statistik meraih hasil maksimal dengan satu gol. Namun, bagian dari keseluruhan cerita juga adalah bahwa ter Stegen sempat melakukan satu atau dua ketidakpastian.

Pada sepak pojok tim Xavi yang kebanyakan sangat berbahaya, penjaga gawang Ajax Amsterdam itu menunjukkan masalah besar dalam menguasai area penalti dan patut merasa beruntung karena akibat dari situ dua gol tidak dihitung lantaran pelanggaran dari pihak Belanda. Dalam permainan operan, ter Stegen juga tampil dengan kesalahan yang tak biasa. Terutama kesalahan umpan mengerikannya pada menit ke-42 seharusnya bisa dihukum, ketika ia mengoper bola tepat ke kaki Cody Gakpo.

Khususnya pada babak kedua, ter Stegen lewat penyelamatannya punya andil besar agar Klopp tidak memulai kiprahnya di tim DFB dengan kekalahan. Empat kali ia melakukan penyelamatan gemilang di garis gawang, sebelum akhirnya tak berdaya saat gol balasan telat dari Gakpo tercipta.

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Apakah ter Stegen sekarang menjadi nomor satu Jürgen Klopp?

Dengan demikian, ini tetap menjadi penampilan yang memperlihatkan sisi terang dan gelap, setelah ter Stegen untuk sementara dipilih Klopp sebagai penerus Manuel Neuer yang kembali pensiun. Di belakang "nomor dua abadi" di bawah mistar Jerman itu terbentang masa penuh penderitaan yang panjang, yang pada akhirnya juga membuatnya kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Beberapa cedera menghambat ter Stegen dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pelatih Barca Hansi Flick menurunkannya statusnya pada awal musim lalu, sebelum pada musim dingin ia dipinjamkan ke FC Girona, tempat ia sempat kembali terhambat oleh cedera punggung parah. Pada musim panas, Barca mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk peminjaman kembali.

Flick menggantikan Xavi di Barcelona, yang berpisah dengan klub Catalan itu pada musim panas 2024 setelah sekitar dua setengah tahun menjabat. Di bawah mantan gelandang kelas dunia itu, ter Stegen adalah pilihan utama yang tak tergoyahkan. Keduanya juga pernah berada di lapangan bersama untuk Blaugrana pada musim 2014/15.

Dalam laga kedua jeda internasional yang sangat panjang ini pada hari Minggu melawan Yunani, ter Stegen kemungkinan akan kembali berdiri di bawah mistar. Alternatif Klopp dalam skuad "pertamanya" adalah Finn Dahmen (FC Augsburg) dan Alexander Nübel (Besiktas).

Namun, untuk pertandingan melawan Serbia dan leg kedua di Yunani, ter Stegen tidak diproyeksikan. Selain Dahmen, yang tetap bersama tim, Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) dan Jonas Urbig (FC Bayern München) masuk dalam skuad kedua.