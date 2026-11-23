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Pelatih Inter Cristian Chivu melontarkan kritik tajam terhadap kerapuhan mental timnya setelah mereka berulang kali membuang keunggulan dalam hasil imbang dramatis 4-4 melawan Atalanta. Chivu menyebut para pemainnya "gagal dalam ujian" pada laga penuh gejolak di Bergamo, ketika Inter tiga kali gagal mempertahankan keunggulan dua gol.

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Keruntuhan di menit akhir merusak malam istimewa Pio Esposito

Atalanta merebut satu poin secara dramatis di Bergamo lewat gol kedua Charles De Ketelaere dan penalti Franck pada masa tambahan waktu. Kedua gol itu menghapus keunggulan 4-2 yang sebelumnya tercipta berkat penalti Petar Sucic. Keruntuhan di menit akhir tersebut merusak malam bersejarah bagi Pio Esposito , yang mencetak hat-trick pertamanya di Serie A setelah tampil apik bersama Italia di Nations League.

Kekesalan Inter bertambah akibat dua keputusan terkait penalti. Tim tamu merasa Davide Zappacosta seharusnya diganjar kartu merah, bukan kartu kuning, setelah menyapu bola dengan siku di garis gawang. Kemudian, Alessandro Bastoni menyebabkan penalti penentu pada menit-menit akhir akibat handball yang tidak disengaja ketika lengannya terangkat di atas bahu.

Chivu kecam penampilan Inter yang 'lembek dan kurang fokus'

Berbicara kepada DAZN Italia, Chivu mengecam kurangnya ketegasan timnya. "Kami unggul 2-0, 3-1, dan 4-2, jadi itulah yang kami sesalkan," kata Chivu seusai laga. "Kami punya gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak melakukannya. Kami seharusnya mengendalikan keunggulan, lalu ketika merasakan tekanan mereka, kami segera kembali unggul dua gol.

"Saya pikir kami gagal dalam ujian pada menit-menit akhir. Sulit mengatakan mengapa kami tidak mampu mempertahankan keunggulan. Kami harus memberi selamat kepada Atalanta karena mereka menyadari kami agak kurang fokus. Mereka mengirimkan umpan-umpan silang ke kotak penalti dan menempatkan banyak pemain di sana, sementara kami sedikit lebih lembek daripada biasanya.

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"Saya menyesal. Saya melihat ini sebagai dua poin yang kami berikan cuma-cuma, tetapi kami akan belajar dari kejadian ini dan sekarang tahu untuk membiarkan intensitas serta mentalitas menurun pada pertandingan berikutnya."

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Ia juga menyoroti kelengahan dalam menghadapi bola mati dan di dalam kotak penalti. "Gol kedua Atalanta berasal dari sepak pojok, persis seperti situasi ketika Pepo baru saja melakukan penyelamatan hebat beberapa saat sebelumnya. Jadi, kami tidak belajar dari situ," lanjut Chivu. "Ketika kami unggul 4-2, pertahanan kami kemudian terpaku dalam situasi yang kacau. Kami membutuhkan tekad dan fokus dalam situasi seperti itu, dan hari ini kami lalai dalam hal tersebut."

Chivu mengubah susunan pemain di sisi lapangan pada menit-menit akhir, meski ia menegaskan bahwa mentalitas adalah faktor terpenting. "Saya merasa kami kesulitan di kedua sisi lapangan, sebagian karena kami terlalu lembek. Kami terlalu mudah memberi mereka ruang untuk mengirimkan umpan silang. Saya memutuskan menempatkan Marcus Thuram di sisi lapangan untuk membantu Djed Spence pada fase akhir," tambah Chivu. "Ini soal kemauan untuk berduel, untuk lebih bertekad, bukan sekadar menempatkan banyak pemain di belakang bola. Sebab, jika intensitas Anda tidak tepat, satu kesalahan saja bisa berakibat mahal."

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Pertahanan rapuh menghambat ambisi besar Inter

Meski ini merupakan hasil imbang pertama Inter musim ini, melengkapi 11 kemenangan dan tiga kekalahan di semua kompetisi, masalah di lini belakang mereka mencolok. Inter telah kebobolan 17 gol dalam 12 laga Serie A, lebih banyak daripada klub lain mana pun di enam besar.

Ketika ditanya apakah catatan pertahanan itu lebih mengkhawatirkannya daripada poin yang terbuang, Chivu menuntut timnya segera bangkit. "Kami kebobolan terlalu banyak gol untuk klub dengan ambisi besar. Namun, kami harus melakukan seperti yang kami lakukan di Rotterdam dan saat melawan Como: merespons hasil mengecewakan, bukan terus menengok ke belakang. Kami harus belajar bahwa kami tidak bisa sekadar mengendalikan situasi. Kami harus terus memberikan 100 persen hingga peluit akhir," pungkas pelatih Inter itu.

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Fokus beralih ke pemulihan intensitas untuk laga berikutnya

Inter kini harus segera melangkah maju tanpa terus memikirkan peluang yang terbuang, dengan menjadikan penampilan mereka saat bangkit di Rotterdam dan melawan Como sebagai acuan. Dengan 11 kemenangan dari 15 laga di semua kompetisi, tim asuhan Chivu tetap tangguh ketika fokus, asalkan mereka menghindari kesalahan individu dan menjaga intensitas penuh hingga laga usai.