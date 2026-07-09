"Kami dihentikan karena sentuhan tangan"... Wahbi menimbulkan keraguan soal gol Mbappé!

Mohamed Wahbi, pelatih Maroko, mempertanyakan keabsahan gol pertama yang dicetak tim nasional Prancis dalam pertandingan antara kedua tim pada Kamis malam, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Mbappé mencetak gol pertama pada menit ke-60, namun momen yang paling menarik justru melibatkan Adrian Rabiot, karena adanya sentuhan tangan di awal serangan tersebut.

Mengenai hal ini, Wahbi mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: “Gol itu berasal dari serangan bersama, beberapa pemain berhenti karena melihat adanya sentuhan tangan, dan memang ada sentuhan tangan. Saya tidak tahu apakah itu harus dihitung atau tidak, saya tidak yakin, tetapi itulah yang terjadi. Setelah itu, Mbappé melakukan aksi individu dan mencetak gol dari situ.”

Mengenai pertandingan tersebut, pelatih Maroko itu mengatakan: “Kita harus mengakui bahwa kita bermain melawan tim yang sangat bagus. Kami mengalami kesulitan besar di babak pertama, dan Yassine Bounou melakukan penyelamatan penting saat penalti, tetapi di babak kedua kami bertahan dengan lebih baik, terutama dalam hal penguasaan bola—kami tampil lebih tenang dan percaya diri.”

Ia menambahkan: “Pada suatu saat kami jauh lebih unggul, dan karena itu tampak bahwa beberapa pemain di babak pertama seolah-olah sedang mencari nafas kedua, dan kami melihat para pemain itu sendiri memulai babak kedua dengan sangat baik.”

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Dia melanjutkan: “Pada akhirnya memang sulit, tapi saya rasa kita harus tetap percaya dan terus bekerja, serta terus membangun dan mengembangkan dasar-dasar permainan, agar kita memiliki lebih banyak pilihan dan alternatif saat terjadi cedera atau beberapa pemain kurang siap.”

Wahbi menjelaskan bahwa tersingkirnya tim dari Piala Dunia merupakan kekecewaan besar bagi tim, sambil mengatakan: “Kami sangat kecewa karena kami menginginkan lebih, tetapi kami harus menerimanya. Kami akan terus bekerja dan tidak akan berhenti di sini.”

Mengenai masa depan tim nasional Maroko yang memiliki sejumlah pemain muda, Wahbi mengatakan: “Masa depan akan cerah jika kami terus seperti ini. Ini bukan berarti kami tidak ingin menang hari ini; kami telah melakukan segalanya untuk meraih kemenangan, tetapi kami menghadapi tim yang bagus.”

Pelatih Maroko itu menutup pernyataannya: “Kami sangat menyadari bahwa kami harus terus bekerja, dan kami memiliki banyak talenta serta pemain muda, jadi kami akan tetap percaya diri, dan tentu saja kami tidak akan berhenti.”