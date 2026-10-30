Pelatih kepala Arsenal asal Spanyol, Mikel Arteta, berbicara tentang latar belakang krisis kartu merah untuk pemain muda berbakat Max Dowman yang berusia 16 tahun, sekaligus mengungkap perkembangan terbaru daftar pemain cedera di timnya menjelang laga yang dinanti pada hari Minggu melawan Liverpool di Stadion Anfield, dalam rangkaian pertandingan pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Mengenai reaksi marahnya saat Dowman diusir melawan Fleetwood Town di babak 16 besar Piala Liga Inggris "Carabao", Arteta berkata seperti dikutip situs "Sky Sports": "Reaksi saya muncul dalam momen emosi dan frustrasi yang sangat tinggi karena saya tahu konsekuensi yang menyertainya, terutama bagi Max. Ini adalah hal yang kami bicarakan tepat sebelum kami turun ke lapangan karena ini bukan kali pertama; hal itu pernah terjadi sebelumnya bulan ini bersama timnas Inggris U-19, dan akan terus terjadi karena gaya bermainnya dan caranya menarik lawan."

Ia menambahkan tentang sifat hubungannya dengan pemain muda itu: "Kami harus mampu saling mengatakan apa yang kami pikirkan, dia berusia 16 tahun, dan kami harus melindunginya dengan sungguh-sungguh, dan pada saat yang sama kami harus jelas dan lugas dengannya mengenai apa yang kami harapkan darinya terhadap tim, rekan-rekan, dan klub. Tidak ada masalah apa pun di antara kami, dan kami berbicara bersama kemarin."

Mengenai caranya menangani insiden tersebut dan sejauh mana ia sependapat dengan kritik yang dialamatkan pada reaksinya terhadap Dowman, Arteta menjelaskan: "Saya tidak mengikuti reaksi-reaksi seputar respons saya, baik yang positif maupun negatif. Kalian harus memahami konteksnya dan sifat hubungan yang mengikat saya dengannya, serta apa yang kami bicarakan bersama sebelum kami turun ke lapangan."

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Arteta melanjutkan dengan merujuk pengalaman pribadinya: "Seandainya kalian melihat reaksi ayah dan ibu saya terhadap saya pada beberapa kesempatan, kalian akan mengatakan bahwa perlakuan ini tidak kami sukai, tetapi bagi saya itu adalah reaksi terbaik sepanjang masa, karena itulah yang membentuk kepribadian saya dan menjadikan saya seperti sekarang ini."

Pelatih Arsenal itu menambahkan sembari menolak ekspektasi yang ideal: "Kalian mencari reaksi yang paling indah dan paling ideal, tetapi apakah kalian ingin melihat reaksi rekan-rekan setimnya ketika mereka terpaksa menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain? Apa yang kalian harapkan? Inilah level yang dituntut dan inilah reaksi yang wajar, entah benar atau salah. Bahkan untuk diri saya sendiri, ketika saya tidak menang, reaksi saya adalah marah dan frustrasi sampai titik tertinggi."

Arteta menuntaskan pernyataannya dengan menegaskan realitas lingkungan olahraga: "Inilah lingkungan kompetitif dan itulah kenyataannya, kami tidak berada di Disneyland, melainkan bermain di Liga Primer Inggris. Kami sangat merawatnya, tetapi pada saat yang sama kami menuntut banyak kewajiban darinya, karena ia perlu layak mendapatkan kesempatan bermain dengan usahanya, kalau tidak apa yang akan dikatakan para pemain lain di tim kepada saya?"

Pelatih Arsenal itu menunjukkan kekecewaan besarnya setelah banding yang diajukan untuk mencabut hukuman kartu merah atas Dowman ditolak, seraya menjelaskan: "Saya merasa sangat kecewa, terutama dengan tekel-tekel keras yang ia terima, reaksinya berada pada tingkat paling minimal dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan terhadapnya, dan tekel-tekel itu bisa saja berakhir sangat buruk, dan kami beruntung hari ini karena ia tidak mengalami patah pada kakinya."

Terkait kesiapan skuad Arsenal untuk laga hari Minggu, Arteta meninjau kondisi para pemain cedera, dan berkata tentang Noni Madueke: "Kami belum tahu kondisinya, kami punya sesi latihan besok, dan kami akan melihat apakah ia mampu menyelesaikan latihan secara penuh untuk memastikan sejauh mana kesiapannya."

Mengenai detail cedera Bukayo Saka, Arteta menjelaskan: "Ia perlu menjalani pemindaian sinar kembali untuk mengetahui seberapa besar kerusakannya dan apakah tendonnya terdampak serta sebesar apa dampak tersebut, setelah itu kami akan tahu lebih banyak."

Mengenai apakah ia akan absen dari kebersamaan dengan timnas Inggris, ia menambahkan: "Saya tidak tahu, sepertinya begitu, tetapi kami harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi pekan depan."

Di penghujung pernyataannya, Arteta menyampaikan kabar gembira mengenai trio Declan Rice, Riccardo Calafiori, dan Christos Tzolis, seraya menegaskan: "Mereka semua telah berlatih hari ini dan akan berlatih besok, dan jika segalanya berjalan baik mereka akan tersedia untuk tampil."