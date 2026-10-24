Alonso tuntut perbaikan setelah kekecewaan dalam derbi

Manajer Chelsea, Alonso, tak menyembunyikan rasa frustrasinya setelah menyaksikan timnya kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Stamford Bridge.

Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Alonso terus terang mengenai kekurangan timnya. "Kami semua kecewa dengan hasilnya. Secara kolektif maupun individu, penampilan kami tidak berada di level terbaik," aku Alonso. "Gol pertama menjadi penentu dan mereka yang mendapatkannya. Dengan sepuluh pemain, situasinya sulit, tetapi kami bisa tampil lebih baik. Peluang menjadi hal utama. Mereka punya sedikit peluang dan kami juga. Saat jeda, kami membicarakan perlunya bermain sabar dan dewasa. Kami bisa tampil lebih baik."

Rencana taktik malam itu bertumpu pada pemain-pemain kreatif di area tengah, tetapi penerapannya masih jauh dari harapan. Alonso berharap kehadiran pemain-pemain tertentu memungkinkan Chelsea mengendalikan tempo dan membongkar pertahanan Tottenham yang kukuh. "Kami ingin permainan di tengah lebih mengalir," jelas sang manajer. "Kami ingin Cole Palmer dan Morgan Rogers mengisi ruang-ruang di tengah. Ada beberapa situasi yang tercipta, tetapi secara keseluruhan kami harus tampil lebih baik."

Malam buruk Penders dan kartu merah Palmer

Malam itu terasa sangat sulit bagi kiper muda Penders, yang mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya di Liga Primer setelah Emi Martinez mengalami patah rahang. Malam sang debutan berubah menjadi mimpi buruk pada menit ke-77 ketika ia tanpa sengaja meninju bola ke gawang sendiri saat mendapat tekanan dari Jan Paul van Hecke dalam situasi sepak pojok. Alonso segera memberikan dukungan kepada kipernya dan menolak menimpakan seluruh kesalahan kepada satu pemain. "Kami bersimpati kepada semua orang. Ini urusan tim, urusan bersama. Kami harus melangkah maju," kata manajer Chelsea itu mengenai gol bunuh diri tersebut.

Situasi tuan rumah semakin buruk hanya tiga menit kemudian ketika Palmer diusir keluar lapangan. Pemain internasional Inggris itu, yang sebelumnya menerima kartu kuning karena menabrak Mateus Fernandes, mendapat kartu kuning kedua akibat tekel terlambat terhadap mantan gelandang Chelsea, Conor Gallagher. Kartu merah itu praktis mengakhiri harapan Chelsea untuk bangkit dan membuat mereka rentan terhadap gol Mathys Tel pada menit-menit akhir yang memastikan kemenangan tim tamu. Ketika ditanya mengenai dua pelanggaran yang membuat Palmer diusir, Alonso menjawab singkat: "Saya belum melihat keduanya."

Sejarah baru tercipta di Stamford Bridge

Sebelum hasil ini, Tottenham memiliki rekor buruk di Stamford Bridge. Dalam 36 lawatan terakhir di liga, mereka hanya menang sekali, dengan 11 hasil imbang dan 24 kekalahan. Satu-satunya kemenangan itu diraih pada 1 April 2018, ketika tim asuhan Mauricio Pochettino menang 3-1 atas Chelsea asuhan Antonio Conte.

Untuk menemukan kemenangan Tottenham sebelumnya di London Barat, catatan harus ditelusuri hingga Februari 1990 di Divisi Pertama yang lama, ketika Terry Venables membawa Tottenham menang 2-1 atas Chelsea yang ditangani Bobby Campbell.

Momentum Tottenham terbangun saat Chelsea merosot

Kemenangan ini mengangkat Tottenham ke posisi ke-12 klasemen Liga Primer dan menandai pekan yang sukses bagi klub. Setelah meraih kemenangan pertama mereka di liga musim ini atas Coventry City pada Senin, kemenangan dalam derbi ini memberikan dorongan besar bagi perjalanan mereka musim ini.