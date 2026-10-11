Fahad Al-Hrefi, mantan bintang Al Nassr dan timnas Arab Saudi, melontarkan pernyataan menarik soal kemampuan "Al Alami" untuk menghentikan Al Hilal, setelah kemenangan tim yang disebut terakhir atas Al Ittihad dengan skor 3-2, Sabtu malam, dalam pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi, sekaligus merebut kembali posisi puncak klasemen. Ia menegaskan bahwa mantan klubnya memiliki modal yang dibutuhkan untuk menundukkan rival tradisionalnya.

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Al-Hrefi menilai Al Nassr mampu menghadapi Al Hilal berkat organisasi pertahanan yang ditampilkan tim saat ini serta metode yang mereka gunakan, namun ia memberi syarat agar skuat tetap lengkap dan tidak ada satu pun pemain berpengaruh yang absen. Menurutnya, tersedianya seluruh bintang akan memberi "Al Alami" peluang lebih besar untuk unggul dalam pertemuan langsung.

Mantan bintang Al Nassr itu berkata, dalam pernyataan televisi yang membahas persaingan gelar Liga Arab Saudi: "Al Nassr dengan organisasi pertahanannya, metodenya saat ini, dan keterpaduannya, dengan syarat tidak ada satu pun bintang yang kini ada di tim absen, maka Al Alami mampu menghentikan Al Zaeem."

Al-Hrefi tidak berhenti pada pujian terhadap potensi Al Nassr, tetapi juga melayangkan kritik terhadap penampilan Al Hilal meski meraih kemenangan dramatis atas Al Ittihad. Ia menilai tim tersebut tidak menampilkan level teknis terbaiknya, dan posisinya di puncak klasemen tidak berarti mereka bebas dari masalah, terutama di sektor pertahanan.

Al-Hrefi menjelaskan pandangannya mengenai penyebab menurunnya performa Al Hilal, dengan mengatakan: "Al Hilal menurut pandangan saya tidak menampilkan performa terbaik karena metodologi Inzaghi dan kemundurannya secara defensif, dan ada kesalahan dalam penempatan posisi, jadi Al Nassr yang paling dekat untuk menghentikan Al Hilal." Mantan bintang itu menilai celah-celah tersebut bisa memberi para pesaing peluang untuk memanfaatkan ruang dan menembus gawang Al Zaeem, jika mereka mampu mengeksploitasinya dengan baik.



