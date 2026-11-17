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Ezri Konsa mengklaim Inggris bisa mempermalukan Spanyol dengan kemenangan selisih lima gol jika mereka tidak harus bermain dengan sepuluh orang dalam kemenangan besar di Madrid. Bek Arsenal itu menilai Inggris jauh lebih unggul atas juara bertahan Eropa dan dunia tersebut sebelum kartu merah Elliot Anderson memicu kebangkitan Spanyol pada akhir laga.

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Inggris selamat dari tekanan akhir dan akhiri rekor 43 laga tanpa kalah Spanyol

Gol Harry Kane, Konsa, dan Ben White membawa tim asuhan Thomas Tuchel unggul meyakinkan 3-0 di Stadion Metropolitano. Segalanya berubah ketika Anderson menerima kartu merah, yang memaksa tim tamu bertahan menghadapi tim peringkat satu dunia.

Spanyol memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak dua gol balasan. Situasi itu mengancam mengulang pertemuan di Wembley pada September, ketika Spanyol membalikkan ketertinggalan setelah Kane gagal mengeksekusi penalti dan menang 3-2. Namun, kali ini lini belakang Inggris bertahan kokoh untuk mengamankan kemenangan bersejarah 3-2 sekaligus memberi Spanyol kekalahan pertama dalam 44 pertandingan.

Konsa puji ketangguhan Inggris setelah kartu merah hentikan dominasi

Mengenang malam dramatis di ibu kota Spanyol, Konsa memuji kekompakan rekan-rekan setimnya setelah kartu merah Anderson memaksa mereka menghadapi tekanan berat. Bek tengah Arsenal itu berkata: "Ini malam yang istimewa, pertandingan yang ingin kami menangkan dan kami tahu bisa kami menangkan. Kami berpegang pada rencana permainan. Kalian melihat pertandingan di Wembley dan menurut saya kami bermain sangat baik. Beberapa kesalahan individu merugikan kami dan nyaris kembali merugikan kami, tetapi kami tetap bersatu, bermain dengan 10 orang, dan berjuang keras. Jika ada 11 pemain di lapangan, kami bisa mencetak dua gol lagi."

Konsa juga menyoroti kepemimpinan kapten Kane setelah Inggris unggul atas Spanyol. Ia menambahkan: "Kami unggul 1-0 dan Harry, kapten kami, meminta kami terus maju dan tetap menaruh makanan kami di pedal. Ini kekalahan pertama mereka dalam 44 pertandingan, jadi itu sudah menjelaskan segalanya. Datang ke sini dan meraih kemenangan terasa istimewa dan sangat berarti."

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Ketika menjelaskan bagaimana Inggris bertahan menghadapi gempuran pada akhir laga, sang bek membandingkan kemenangan ini dengan kekalahan mereka sebelumnya dari Argentina di Piala Dunia. Konsa melanjutkan: "Instruksinya adalah terus menyerang mereka. Jangan berhenti. Tetap menaruh makanan kami di pedal. Itulah yang kami lakukan. Pertandingan melawan Argentina berbeda, situasinya berbeda. Bermain dengan 10 orang melawan juara dunia selalu sulit. Kami mengatasi banyaknya bola yang masuk ke kotak penalti dengan sangat baik."

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Ambisi meraih trofi tumbuh menjelang Piala Eropa 2028 di kandang

Kemenangan di Madrid menunjukkan perkembangan nyata di bawah Tuchel dan membuktikan Inggris mampu menuntaskan pertandingan ketat melawan lawan elite. Menilai mentalitas skuad, Konsa berkata: "Kami punya mentalitas yang sangat baik dan pemain-pemain kelas dunia. Semua orang tahu apa yang bisa kami lakukan ketika semuanya berjalan lancar. Kalian melihat pada babak pertama dan hingga kartu merah betapa besarnya kualitas yang kami miliki. Kami mendominasi pertandingan dan kami percaya kepada diri sendiri serta pelatih. Kami hanya ingin turun ke lapangan dan menunjukkan kepada semua orang kemampuan kami."

Setelah tersingkir dari Piala Dunia, Konsa yakin keberhasilan menjuarai Nations League dapat menjadi awal untuk meraih gelar di turnamen besar saat bermain di kandang. Ia menyatakan: "Ya, 100 persen. Pada akhirnya, Nations League adalah sebuah trofi. Memiliki trofi sebelum Piala Eropa akan sangat berarti bagi kami. Kami ingin menjuarai Piala Eropa dan kami tahu turnamen itu digelar di kandang. Itu akan memberi kami dorongan besar."

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"Itu sangat penting. Kami akan mengakhirinya dengan kepercayaan diri yang besar untuk menghadapi rangkaian pertandingan tahun depan. Kami menjalani setiap pemusatan latihan satu per satu. Kami tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Namun, saat memasuki Maret, kami akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

"Piala Dunia kini sudah berlalu. Kami telah melewati itu. Kami fokus memenangkan setiap pertandingan dan kami tahu Piala Eropa akan datang."

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Momentum terbangun menjelang kembali berlaga pada Maret dan memburu gelar Nations League

Inggris akan berkumpul kembali pada Maret dengan momentum besar untuk menghadapi pertandingan internasional tahun depan setelah mengalahkan juara dunia dan Eropa di kandang lawan. Tantangan utama Tuchel adalah mempertahankan ketajaman serangan yang terlihat sebelum kartu merah, sembari menghilangkan kesalahan individu dan pelanggaran disiplin yang nyaris merugikan mereka di Madrid.

Menjuarai Nations League tetap menjadi prioritas terdekat untuk mengubah kemajuan belakangan ini menjadi trofi. Mengangkat trofi tersebut akan membuktikan kematangan baru Inggris dan memberi mereka keyakinan penting menjelang menjadi tuan rumah Piala Eropa 2028.