Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Barcelona Hansi Flick menantang skuadnya membuktikan bahwa mereka tetap bisa tampil baik tanpa Lamine Yamal, yang absen dalam laga tandang Liga Champions melawan Sabah pada Rabu. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi tumpuan serangan Barcelona musim ini, tetapi masalah pergelangan kaki membuatnya harus tetap berada di Spanyol saat rekan-rekan setimnya bertolak ke Azerbaijan.

Iklan

Cedera pergelangan kaki akhiri rentetan penampilan Yamal

Yamal menjadi starter dalam seluruh 17 pertandingan Barcelona musim ini, mencetak 13 gol dan menyumbang 13 assist, sebelum absen untuk pertama kalinya. Pemeriksaan medis pada Senin membuat tim medis memutuskan untuk meninggalkan pemain berusia 19 tahun itu di Spanyol menjelang perjalanan ke Baku , meski ia diperkirakan kembali untuk laga tandang La Liga melawan Deportivo A Coruna pada Minggu.

Flick belum menentukan susunan lini serangnya untuk pertandingan Rabu, dengan Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, Anthony Gordon, dan Raphinha bersaing untuk menggantikan Yamal. Cedera di lini pertahanan semakin mempersulit pemilihan pemain karena Andreas Christensen dan Xavi Espart masih absen, sementara Pau Cubarsí kemungkinan tidak akan dimainkan setelah mengalami masalah pinggul.

Flick dan De Jong percaya pada kedalaman skuad

Dalam konferensi pers jelang pertandingan pada Selasa, Flick tidak terlalu mengkhawatirkan absennya Yamal sembari memuji kemampuan De Jong bermain di berbagai posisi. "Kami pernah bermain tanpa Lamine, kami tahu apa yang harus dilakukan," kata Flick. "Dia sangat penting bagi kami, tetapi [pada Senin] kami memeriksanya dan memutuskan lebih baik dia tetap di rumah. Semoga semuanya berjalan baik dan dia tersedia untuk akhir pekan."

Berbicara sebelumnya, De Jong, yang telah tampil lima kali sejak pulih dari cedera lutut, menegaskan kualitas skuadnya. "Pemain seperti Lamine akan selalu dirindukan," kata gelandang itu. "Dia pemain dengan bakat luar biasa. Dia bisa menciptakan ancaman dan peluang seorang diri, jadi Anda akan merasakan ketika pemain seperti dia tidak ada. Namun, skuad ini penuh pemain bagus dan kami bisa menang tanpanya."

Iklan Iklan

Dengan keterbatasan pilihan di lini pertahanan yang berpotensi membuat De Jong tetap bermain sebagai bek tengah , Flick memuji kesediaannya mengutamakan tim. "Hal yang paling saya sukai dari Frenkie adalah dia berkata, 'Baik, pelatih, jika Anda membutuhkan saya sebagai bek tengah atau bek sayap, tidak masalah,'" jelas Flick. "Dia bilang dia siap dan bisa membantu tim. Bagi saya, itulah pemain yang mengutamakan tim. Dia memberikan segalanya untuk tim ini.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

"Kita semua tahu dia salah satu gelandang terbaik di dunia. Saya melihatnya sebagai gelandang, kami membutuhkan kualitasnya di sana, tetapi saat ini kami akan melihat di mana kami membutuhkannya besok."

De Jong kembali menegaskan posisi yang lebih ia sukai dalam jangka panjang, sembari tetap mengutamakan tim: "Saya menganggap diri saya seorang gelandang, semua orang tahu itu. Saya selalu bermain di sana. Namun, jika tim membutuhkan saya di tempat lain atau pelatih menganggap lebih baik saya bermain di posisi lain, saya akan selalu melakukannya."

Iklan

Barcelona incar gelar Eropa pertama sejak 2015

Barcelona menghadapi pertandingan Rabu dengan performa meyakinkan di kompetisi domestik. Mereka memimpin La Liga dengan 12 kemenangan dari 13 pertandingan. Tiga kemenangan dari empat laga Liga Champions juga memperbesar harapan meraih trofi Eropa pertama sejak 2015.

Satu-satunya kekalahan mereka di Eropa terjadi saat menghadapi Paris Saint-Germain, juara dua kali berturut-turut. Namun, De Jong menegaskan Barcelona mampu bersaing dengan sang juara bertahan. "Di Barcelona, tuntutannya selalu untuk memenanginya," katanya. "Itulah targetnya, tetapi bukan berarti musim ini gagal atau buruk jika kami tidak berhasil.

Iklan

"Setidaknya ada enam tim lain dengan target yang sama, tetapi kami yakin bisa bersaing dan mampu memenanginya. Untuk saat ini, PSG adalah favorit. Mereka memenanginya dalam dua tahun terakhir dan mengalahkan kami musim ini. Jadi, kami harus berkembang dan menunjukkan pada akhir musim bahwa kami lebih baik."

Ujian di Baku sebelum laga tandang La Liga pada Minggu

Menghadapi Sabah di Baku memberi Adeyemi, Jesus, dan Gordon kesempatan besar untuk membuktikan Barcelona bisa tetap tampil baik tanpa pemain muda andalannya, sekaligus menguji lini pertahanan yang harus dirombak di kompetisi Eropa.

Iklan

Perhatian kemudian langsung beralih ke laga tandang La Liga melawan Deportivo pada Minggu. Barcelona, yang memimpin klasemen, akan berupaya menjaga keunggulannya di kompetisi domestik dan menyambut kembalinya Yamal yang telah beristirahat, bersama Cubarsi yang sedang dalam pemulihan.