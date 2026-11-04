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Ruben Amorim memperingatkan para pemain AC Milan bahwa mereka masih bisa kalah dari siapa pun jika tidak mampu tampil konsisten. Pelatih AC Milan itu bertekad agar timnya melanjutkan momentum setelah meraih kemenangan dengan penampilan dominan atas rival bebuyutan Inter.

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Menjaga momentum setelah kemenangan dalam derbi

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan pada Rabu menjelang laga Liga Europa melawan Ferencvarosi pada Kamis, Amorim segera mengalihkan fokus dari kemenangan 3-1 atas Inter dalam derbi pada Sabtu. “Itulah targetnya. Kami harus melupakan Inter; ini kompetisi yang berbeda,” katanya kepada wartawan.

“Ini Liga Europa. Bagi kami, ini pertandingan yang sangat penting. Lebih dari hasilnya, kami harus menjaga konsistensi itu. Kami tampil konsisten sepanjang pertandingan. Itu langkah besar yang harus kami ambil. Tidak masalah siapa yang dirotasi atau siapa yang berada di lapangan. Kami harus menjadi tim yang sangat bagus dan menang besok, dan target kami adalah melaju hingga akhir kompetisi ini,” tambah Amorim, yang menegaskan tingginya ekspektasinya di turnamen tersebut.

Mengelola jadwal pertandingan yang padat

Di kompetisi domestik, Milan baru menelan satu kekalahan di Serie A, yakni saat takluk 4-2 dari Bologna. Namun, hasil imbang melawan Juventus, Lazio, dan Sassuolo terbukti merugikan. Hasil-hasil tersebut membuat Milan berada di peringkat kelima dengan 21 poin setelah 10 pertandingan pertama, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Lazio.

Di tengah tantangan di lapangan, Milan juga sedang menghadapi krisis cedera yang parah. Amorim harus menjalani pertandingan-pertandingan mendatang tanpa sejumlah pemain penting, termasuk Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Pietro Terracciano, Fikayo Tomori, dan Ruben Loftus-Cheek. Kondisi ini sangat membatasi pilihannya di semua lini.

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“Pertandingan terpenting adalah yang ini, tetapi kami juga harus menyadari bahwa kami perlu berhati-hati dengan beberapa pemain. Kami telah melewati jadwal yang padat dan tidak boleh kehilangan banyak pemain dalam pertandingan-pertandingan berikutnya,” jelas Amorim. Ia menegaskan kepercayaannya kepada seluruh anggota skuad: “Ini pertandingan terpenting, tetapi kami perlu melakukan rotasi. Semua pemain siap. Tanggung jawab kami adalah memenangkan pertandingan. Kami akan menghadapi lawan kuat yang memiliki sembilan poin di kompetisi ini. Mereka belum kalah satu kali pun di liga mereka, tetapi kami punya tanggung jawab untuk menang.”

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Menilik awal yang sulit di kompetisi Eropa

Meski memiliki nama besar di kompetisi domestik, Milan kesulitan menemukan ritme di Liga Europa musim ini dan berada di peringkat ke-24 pada fase liga. Sejauh ini, Milan baru meraih satu kemenangan, yakni 4-0 atas Salzburg, serta menelan kekalahan 2-0 di kandang dari Benfica dan 3-0 saat bertandang ke markas Bournemouth.

“Saya pikir terkadang sulit untuk menjelaskannya. Rotasi bisa terjadi dan terkadang kami perlu mengubah cara bermain. Melawan Benfica, kami tidak memainkan permainan kami, tetapi lebih banyak menguasai bola,” ujar sang pelatih. Ia melanjutkan dengan menganalisis pertandingan-pertandingan terakhir: “Kami menghadapi beberapa masalah, lalu tampil sangat baik di Salzburg. Setelah itu, di Bournemouth, ada seorang pemain yang diusir dan dua penalti. Itu kesalahan kami, dengan situasi Mike yang tidak membantu kami untuk bersaing dalam pertandingan tersebut. Kami tidak tampil terlalu baik di Serie A. Kami memenangi pertandingan terakhir, tetapi menurut saya kami seharusnya punya lebih banyak poin.”

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Milan yang sulit diprediksi

Amorim menutup keterangannya dengan menyoroti sulitnya memprediksi performa skuad saat ini. Ia menilai persiapan taktis lawan-lawan masa kini, ditambah kelengahan Milan sendiri, membuat tidak ada hasil yang bisa dianggap pasti.

“Saya tidak puas dengan penampilan kami di Liga Europa; saya tidak puas dengan penampilan kami di Serie A, tetapi terkadang begitulah yang terjadi. Setiap pertandingan punya ceritanya sendiri. Kami menghadapi beberapa masalah di Liga Europa, tetapi saya pikir kami bisa mengubahnya besok dan menang,” kata Amorim.

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Peringatan terakhirnya merupakan penilaian lugas atas kondisi tim saat ini: “Kami bisa kalah dalam pertandingan apa pun; kami juga bisa menang dalam pertandingan apa pun. Itulah karakteristik tim ini. Semuanya bergantung pada cara kami menghadapi pertandingan. Tidak masalah apakah itu Serie A, Serie B, atau Liga Europa. Kami bisa memenangi pertandingan apa pun dan, pada saat yang sama, kalah dalam pertandingan apa pun. Terutama sekarang, ketika semua orang saling mengenal, para pemain memiliki kemampuan teknik, dan para pelatih memiliki sarana serta rekaman untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan.”