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Fabian Hurzeler harus memetik pelajaran pahit tentang pentingnya ketajaman di Liga Primer setelah Brighton kalah 2-0 dari Hull City dan momentum mereka terhenti. Meski mendominasi sebagian besar pertandingan, Brighton gagal memanfaatkan peluang dan kehilangan seorang pemain akibat kartu merah yang merugikan di menit-menit akhir.

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Pelajaran pahit bagi Brighton

"Begitulah sepakbola. Liga Primer tidak mengenal ampun. Hull mencetak gol lewat serangan yang beruntung. Kami harus menerimanya dan tampil lebih baik lain kali," kata Hurzeler kepada Sky Sports seusai pertandingan. Kekalahan itu membuat Brighton tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal, sebuah pukulan besar bagi ambisi mereka di papan atas pada akhir pekan ketika mereka berharap bisa menekan tim terdepan.

Titik balik terjadi menjelang akhir pertandingan ketika bek sayap Costinha diusir setelah menerima kartu kuning kedua. Momentum pun beralih ke tuan rumah. Hull memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dengan Oli McBurnie mencetak gol dari jarak dekat berkat umpan Lucas Gourna-Douath dan Mo Belloumi untuk mengamankan tiga poin sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan Hull City di kandang.

Frustrasi karena peluang terbuang

Hurzeler menyebut kurangnya ketenangan di sepertiga akhir lapangan sebagai penyebab utama kekalahan timnya. Brighton menciptakan serangkaian peluang bagus sepanjang pertandingan, tetapi gagal menembus pertahanan Hull yang tangguh. Kekalahan itu terasa sangat mengecewakan mengingat Hull memasuki laga hari Minggu setelah lama tidak menang. Kemenangan terakhir mereka terjadi saat menghadapi Coventry pada 29 Agustus, pada pekan kedua musim ini.

Saat menjelaskan mengapa timnya kesulitan menemukan ritme seperti biasanya , Hurzeler berkata: "Kami terlalu terburu-buru, sedikit kehilangan intensitas, dan mencoba memaksakan permainan karena kurang sabar. Selama 65 menit, kami bisa dengan mudah memenangi pertandingan. Anda bisa dengan mudah frustrasi jika menyia-nyiakan begitu banyak peluang."

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Tzolakis tampil gemilang di bawah mistar

Frustrasi Brighton sebagian besar disebabkan oleh aksi gemilang Konstantinos Tzolakis, yang tampil luar biasa untuk menggagalkan peluang Brighton meski sembilan hari sebelumnya menjalani laga sulit bersama Yunani saat kalah 7-0 dari Belanda di Nations League. Sang kiper melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Diego Gomez, Yasin Ayari, dan Georginio Rutter pada babak pertama. Gelandang asal Swedia itu juga melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang membentur mistar gawang.

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Hurzeler pun memuji kiper lawan atas peran pentingnya dalam hasil pertandingan: "Kiper yang hebat. Dia tampil luar biasa dan patut mendapat pujian."

Tak jadikan kontroversi penalti sebagai alasan

Pertandingan ini juga diwarnai momen kontroversial, termasuk permintaan penalti dalam insiden yang melibatkan Pascal Gross yang tidak dikabulkan wasit. Namun, Hurzeler menolak menjadikan keputusan itu sebagai alasan atas kekalahan timnya dan memilih berfokus pada kekurangan mereka sendiri.

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"Saya belum melihat tayangannya lagi. Wasit bukan alasan kami kalah hari ini," ujar Hurzeler. Sementara Brighton terus berupaya tampil konsisten di papan atas , kemenangan ini membawa Hull City ke posisi ke-11 dan menciptakan jarak penting lima poin dari zona degradasi.