Suporter di tribune Camp Nou

Pelatih baru Manchester United itu mengungkap kisah pribadinya dengan klub tersebut. Ia mengenang bagaimana dirinya berada di tengah para suporter saat final legendaris Liga Champions 1999 melawan Bayern Munich. Kala itu, Pochettino bermain untuk Espanyol dan memanfaatkan kesempatan untuk menyaksikan laga puncak tersebut di Camp Nou yang tak jauh dari sana.

Malam itu meninggalkan kesan mendalam bagi pria Argentina tersebut. Ia menyaksikan gol-gol Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer pada masa tambahan waktu memastikan salah satu kebangkitan terbesar dalam sejarah sepakbola.

Mengenang malam tersebut dalam wawancara resmi pertamanya, Pochettino menjelaskan bahwa ia dan rekan setimnya, Toni Jimenez, sepenuhnya mendukung raksasa Liga Primer itu. "Saya berada di Barcelona untuk final itu. Itu final yang ikonik," katanya. "Kami bersorak untuk Manchester United. Sejak saat itu, sangat menyenangkan menyaksikan Manchester United, terlebih dengan kekaguman saya kepada Sir Alex Ferguson, yang bagi saya adalah pelatih terbaik dalam sejarah olahraga ini. Saya selalu mengaguminya," ujarnya kepada kanal media klub.

Menantang skuad saat ini untuk berkembang

Pochettino tiba di Old Trafford pada masa sulit. Klub tersebut kini berada di tiga posisi terbawah Liga Primer setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh pertandingan pembuka. Meski posisi mereka di liga mengkhawatirkan, pelatih kepala baru itu bersikeras bahwa fokus harus tetap tertuju pada prospek jangka panjang skuad, bukan kesulitan yang tengah mereka hadapi. Ia menerima pekerjaan itu setelah kepergian Michael Carrick dan menyatakan bahwa kesempatan memimpin klub dengan sejarah sebesar itu tidak mungkin dilewatkan.

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Pelatih tersebut bertekad mengubah suasana di tempat latihan dan membuat para pemainnya bisa bermain tanpa rasa terkekang. "Menurut saya, keliru jika hanya melihat situasinya. Kita perlu melihat potensi klub ini," kata Pochettino. "Tentu saja, situasinya memang seperti ini dan kita harus bertanggung jawab atas keadaan tersebut. Namun, pada saat yang sama, kita perlu memahami bahwa ini adalah sebuah permainan."

Ia menambahkan: "Untuk menyatu dengan permainan, kita perlu merasa bebas. Para pemain perlu mengekspresikan bakat mereka. Kita perlu menciptakan lingkungan dan wadah agar para pemain bisa tampil. Hal terpenting saat ini adalah mulai bekerja keras untuk mengembalikan perasaan sebagai pemenang, untuk memenangi pertandingan dan tampil baik."

Ujian berat di Anfield

Menjelang bursa transfer Januari, spekulasi mengenai potensi tambahan pemain sudah ramai beredar. Namun, Pochettino secara terbuka menyatakan dukungannya kepada para pemain yang sudah ada dalam skuadnya. Ia menekankan perlunya memberi kelompok pemain saat ini perangkat yang dibutuhkan untuk sukses, sekaligus mengisyaratkan bahwa prioritas langsungnya adalah melatih, bukan merekrut pemain.

Ujian pertamanya nyaris tak bisa lebih berat. United bersiap bertandang ke Anfield untuk menghadapi rival bebuyutan mereka, Liverpool, pada Minggu ini. Pochettino sangat memahami besarnya arti pertandingan tersebut dan tekanan yang menyertai debutnya di kursi pelatih.

"Saya tahu betul apa arti pertandingan itu dan betapa pentingnya laga tersebut. Sejarah memberi tahu kita apa yang harus kita antisipasi," ujarnya. "Kita harus memastikan bahwa kita berani, mengambil peran utama dan datang ke sana tanpa rasa takut untuk menantang tim yang sangat bagus seperti Liverpool."