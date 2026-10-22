“Kami bersebelas melawan 90.000!”: Jordan Pickford ungkap laga-laga terbaiknya bersama Inggris setelah drama Piala Dunia

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Kiper Inggris Jordan Pickford mengenang kembali lima penampilannya yang paling ikonis bersama tim nasional, mulai dari kegugupan saat debut hingga drama bertekanan tinggi di Piala Dunia. Pemain Inggris itu menyoroti adu penalti bersejarah dan pengalamannya bermain di hadapan 90.000 suporter yang tidak bersahabat di Meksiko.

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Pickford kenang debut bersejarah dan aksi gemilang dalam adu penalti melawan Kolombia

Kiper Inggris Jordan Pickford mengenang kembali laga-laga penting dalam kariernya bersama tim nasional, dimulai dari debutnya bersama tim senior melawan Jerman pada November 2017. "Debut saya terasa luar biasa," kenang Pickford. "Mungkin itu salah satu dari sedikit kesempatan ketika saya merasa gugup menjelang pertandingan. Saya telah berjuang untuk mewujudkan impian seumur hidup itu, dan akhirnya bisa mencapainya sungguh luar biasa."

Pickford juga menyoroti kemenangan bersejarah lewat adu penalti melawan Kolombia di Piala Dunia pada Juli 2018.

"Menjadi tim Inggris pertama yang memenangi adu penalti setelah sekian tahun terasa istimewa dan memberi kami keyakinan," ujarnya.

Kiper kenang kemenangan atas Spanyol dan gol penalti yang tak biasa

Mengenang kemenangan 3-2 Inggris di Spanyol pada Oktober 2018, Pickford memuji mentalitas skuad yang berkembang di bawah Gareth Southgate. "Gareth mengatakan bahwa jika kami ingin menjadi salah satu negara terbaik di dunia, kami harus pergi ke tempat-tempat seperti itu dan mulai meraih kemenangan," kata Pickford.

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Pickford juga mengingat momen langkanya mencetak gol saat adu penalti melawan Swiss dalam laga perebutan tempat ketiga UEFA Nations League 2019.

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"Saya rasa saya penendang keenam dan rasanya luar biasa bisa mencetak gol. Bagi saya, melakukannya pada satu-satunya kesempatan mengambil penalti sejauh ini dalam karier saya adalah momen yang luar biasa," ungkapnya.

Pickford sebut laga menegangkan di Mexico City sebagai puncak karier

Pickford memilih kemenangan dramatis 3-2 Inggris atas salah satu tuan rumah, Meksiko, di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu pengalaman terhebatnya. "Itu luar biasa," kata Pickford. "Saya tahu kami bersebelas menghadapi 90.000 orang dan saya tahu seperti apa pertandingan itu nantinya. Tidak banyak kesempatan dalam karier untuk bermain di Azteca pada ajang Piala Dunia."

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Berbicara tentang ketinggian tempat dan atmosfer yang intens, sang kiper menjelaskan: "Saya selalu bisa menendang bola jauh, tetapi ketika melakukannya di Meksiko, rasanya bola tidak akan berhenti melaju!"

"Melakukan penyelamatan-penyelamatan penting dan menguasai area penalti menjadi bagian besar dari kontribusi saya dalam pertandingan itu yang membantu kami meraih kemenangan," tambahnya.

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Ikon Inggris kenang warisan abadinya bersama tim nasional

Setelah mencatatkan rekor luar biasa sebagai kiper Inggris dengan penampilan terbanyak di turnamen Piala Dunia, Pickford memandang malam-malam penuh tekanan itu sebagai tonggak karier yang tak terlupakan.

"Pertandingan itu punya segalanya," kata Pickford tentang kemenangan atas Meksiko. "Harus melewati masa-masa sulit dalam pertandingan demi mendapatkan hasil itu terasa luar biasa. Kelak, saat kami pensiun, kami akan mengenangnya dan berkata, ‘Sungguh pertandingan yang luar biasa’."

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Pickford tetap menjadi sosok penting bagi Inggris saat tim tersebut berupaya mencapai target-target berikutnya di kancah internasional.