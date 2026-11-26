Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mario Hermoso mencetak gol cepat dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan saat AS Roma mengakhiri catatan kemenangan 100 persen Paris Saint-Germain di Liga Champions lewat hasil imbang 2-2 di Parc des Princes. Seusai laga, bek asal Spanyol itu menjelaskan bagaimana sistem permainan Gian Piero Gasperini yang tanpa rasa takut memberi kebebasan kepada bek tengah untuk menyerang.

Iklan

Hermoso antar Roma raih poin bersejarah di Paris tanpa rasa takut

Mario Hermoso mencetak gol dalam lima menit pertama saat AS Roma menahan juara bertahan Eropa Paris Saint-Germain dengan skor 2-2 dalam pertemuan pertama kedua klub, Rabu malam. Bek tengah asal Spanyol itu merebut bola di area lawan sebelum menuntaskan umpan tarik Matias Soule. Golnya membantu tim asuhan Gian Piero Gasperini mengakhiri catatan kemenangan 100 persen PSG di Liga Champions. Illia Zabarnyi dan Ousmane Dembele mencetak gol bagi PSG, sementara pemain pengganti Donyell Malen menyamakan kedudukan lewat penalti pada akhir laga setelah Vitinha melakukan handball.

"Semua orang tahu apa yang dilakukan pelatih. Inilah identitas dan gaya bermainnya," kata Hermoso kepada Sky Sport Italia setelah menerima penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan dari UEFA. "Kami para bek mendapat kesempatan untuk berperan penting. Jadi, saya sangat senang bisa datang ke stadion seperti ini dan melihat Roma bermain dengan cara istimewa ini, tanpa rasa takut. Kami berada di jalur yang tepat dan harus terus mengambil langkah-langkah besar ke depan."

Latihan di lapangan dan rotasi skuad Gasperini

Gasperini membuat kejutan taktis dengan menempatkan Malen, Paulo Dybala, dan Bryan Cristante di bangku cadangan sejak awal. Meski demikian, susunan pemain Roma yang dirotasi mampu mengimbangi raksasa Prancis itu sepanjang 90 menit. Hermoso, yang juga nyaris mencetak gol keduanya dari permainan terbuka, mengungkapkan bahwa pergerakan menyerang itu dilatih setiap hari.

"Bersama rekan-rekan setim yang bermain di lini serang, kami berusaha melatih pergerakan ini dalam sesi latihan. Semua orang mendapat kesempatan untuk mencobanya. Artinya, kami para bek bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada tim. Itu keuntungan tambahan," jelasnya. Mengenai kontribusi para pemain pengganti, Hermoso menambahkan: "Semua orang di skuad ini penting. Cara kami bermain memungkinkan kami semua untuk berperan penting. Dony, Paulo, dan Bryan bermain lebih banyak menit musim ini, tetapi mereka masuk dengan mentalitas yang tepat dan siap membantu meraih hasil bagus."

Iklan Iklan

Membangun mentalitas pemenang saat menghadapi juara Eropa

PSG hanya mampu menembus pertahanan Roma melalui sundulan Zabarnyi dari sepak pojok pada menit ke-31 dan penalti Dembele pada menit ke-62 setelah Achraf Hakimi dilanggar Wesley. Hermoso memuji Gasperini karena telah meningkatkan ketangguhan Roma dalam laga-laga Eropa yang penuh tekanan.

Topik Terkait

"Pelatih memberi Anda kepercayaan diri untuk yakin dan memiliki mentalitas untuk bangkit dari masa-masa sulit yang kami alami, bukan hanya musim ini, tetapi juga selama bertahun-tahun," kata Hermoso kepada Prime Video. "Ini penting, mengingat kondisi tim saat datang ke sini dan cara kami memainkan pertandingan ini melawan tim yang telah memenangi dua edisi terakhir Liga Champions. Hasil ini merupakan pencapaian besar... Sayang sekali kami tidak menang, tetapi satu poin adalah hasil yang bagus."

Roma incar kenaikan dari posisi ke-25 menuju zona play-off

Roma, yang berada di posisi kedua Serie A, kini mengalihkan fokus untuk naik dari peringkat ke-25 ke zona play-off Liga Champions setelah mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan.

Iklan

"Yang terpenting adalah terus berkembang. Kami ingin bersaing memperebutkan segalanya. Kami punya mentalitas untuk melakukannya, juga kualitas. Mari terus seperti ini, sesuai dengan keinginan pelatih. Bagi kami, ini jalan yang tepat," pungkas Hermoso.