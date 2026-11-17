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Gelandang Al-Qadsiah Tijjani Reijnders buka suara soal kekalahan telak 5-0 timnya dari Jerman. Reijnders mengakui mentalitas timnya runtuh dan mereka berhenti bermain sepakbola setelah kebobolan gol kedua.

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Malam dengan dua sisi bertolak belakang di Berlin

Belanda mendapat tamparan keras dalam laga terakhir fase grup UEFA Nations League setelah kalah telak 5-0 dari Jerman di Olympiastadion. Mantan pemain Manchester City itu kewalahan ketika tim asuhan Xavi Hernández dihancurkan oleh Jerman yang terus menekan pada babak kedua.

Meski kalah, Belanda tetap lolos ke perempat-final sebagai runner-up grup di belakang Jerman.

Kalah dalam pertarungan taktik dan mental

Berbicara kepada NOS seusai laga, Reijnders menyoroti runtuhnya disiplin taktik dan mentalitas tim ketika gol demi gol tercipta pada babak kedua.

"Kami sebenarnya berhenti bermain sepakbola. Kami dengan cepat beralih ke umpan-umpan panjang dan, selain itu, kami nyaris tidak memenangi duel. Ya, akibatnya Jerman benar-benar mendominasi malam ini," jelas Reijnders.

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"Setelah gol kedua itu, mentalitas kami, ya, pada titik tertentu kami membiarkan keadaan memburuk. Setelah itu, semuanya terjadi sangat cepat, dan mereka terus menemukan ruang kosong serta mampu melancarkan serangan."

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Ruang menganga dan duel yang kalah

Menjelaskan lebih jauh persoalan struktur permainan yang mengganggu lini tengah Belanda, Reijnders mengatakan kegagalan memenangi duel individu membuat Jerman mudah menemukan pemain yang bebas di antara lini.

"Ya, tentu saja itu tidak boleh terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Anda tidak melakukannya dengan sengaja. Maksud saya, membiarkan keadaan memburuk. Namun, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, jarak antarpemain di tim kami menjadi terlalu lebar, dan mereka selalu menemukan pemain yang bebas," kata Reijnders.

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"Ya, itu juga kembali pada persoalan taktik. Saya juga harus meninjaunya. Namun, ya, mereka selalu menemukan pemain yang bebas. Dan seperti yang saya katakan, pertama-tama kami memang tidak memenangi duel. Mereka merebut semua bola kedua. Ya, dengan begitu situasinya menjadi sangat sulit."

Berbenah menjelang perempat-final pada musim semi

Menatap perempat-final pada Maret, Reijnders mengakui kekalahan telak itu sulit diterima setelah periode pertandingan internasional yang secara umum positif.

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"Apakah kami perlu menyatukan kembali kepingan-kepingan yang berserakan menjelang Maret? Ya, ini jelas pukulan yang cukup berat. Terutama karena Anda tampil begitu gemilang pada pertandingan sebelumnya, lalu kalah seperti ini," pungkas Reijnders.

"Ya, itu tentu berdampak pada kami. Namun, kami juga kelompok yang bisa segera bangkit. Saya sungguh percaya itu. Ini akan dikenang sebagai salah satu pekan paling aneh yang pernah Anda lihat."