‘Kami berharap itu terjadi pekan ini’: Ayah Alexis Mac Allister ungkap pembicaraan kontrak dengan Liverpool akhirnya akan dimulai

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Ayah sekaligus agen Alexis Mac Allister, Carlos, memperkirakan Liverpool akan membuka pembicaraan kontrak baru pekan ini, dua bulan setelah sang gelandang mengaku ‘sangat, sangat sedih’ karena belum ditawari kontrak baru. Pemain internasional Argentina itu bangkit dari musim 2025-26 yang sulit dan kembali menjadi salah satu pemain terpenting Andoni Iraola.

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Ayah Mac Allister memperkirakan Liverpool akan menghubungi mereka pekan ini

Mac Allister menjadi salah satu pemain Liverpool yang paling menonjol musim ini. Ia kembali menemukan energi yang sempat hilang selama musim 2025-26 yang kurang memuaskan dan menjadi penggerak lini tengah di bawah Iraola. Kini, Liverpool tampaknya siap memberinya kontrak baru, setelah sang ayah mengungkapkan bahwa negosiasi bisa dimulai dalam beberapa hari ke depan.

Carlos Mac Allister mengatakan: "Sejauh ini, saya belum menerima kontak dari manajemen Liverpool, tetapi kami berharap itu terjadi pekan ini. Proses negosiasi diperkirakan akan segera dimulai."

Perubahan besar setelah pengakuan ‘sangat sedih’

Kabar terbaru ini menandai perubahan besar dari situasi pada September, ketika pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan bahwa Liverpool telah memberitahunya mereka belum bisa menawarkan kontrak baru. Ketika Dominik Szoboszlai dan Ryan Gravenberch sama-sama mendapat perpanjangan kontrak, Mac Allister tidak menyembunyikan kekecewaannya.

"Saya menerima kabar bahwa klub belum bisa menawarkan kontrak baru kepada saya, dan tentu saja itu membuat saya sangat, sangat sedih," katanya. "Semua orang bisa melihat saya memberikan 100 persen untuk klub sepakbola ini, setiap hari dalam latihan dan pertandingan. Tentu saja, saya bisa bermain sangat bagus atau buruk, seperti semua orang, tetapi saya selalu memberikan yang terbaik.

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"Saya melihat Dominik dan Ryan memperpanjang kontrak mereka dan itu membuat saya sangat senang karena mereka pantas mendapatkannya. Namun, pada saat yang sama, saya sedikit sedih karena saya belum mendapatkan perpanjangan kontrak."

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Perubahan di Anfield membuka peluang

Carlos sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa perkembangan positif mungkin terjadi. Berbicara kepada ESPN , ia menyoroti perubahan di jajaran pelatih dan manajemen: "Kontraknya masih tersisa 20 bulan; direktur olahraga [Liverpool] telah berganti, begitu pula pelatihnya. Situasinya masih dalam peninjauan, dan mungkin akan ada kabar sebelum akhir tahun."

Ia juga menegaskan bahwa keluarga mereka tetap sepenuhnya berfokus pada Merseyside: "Saat ini, kami hanya membicarakan dan berfokus pada Liverpool. Ini soal menghormati klub dan para pendukung Liverpool. Anda tidak bisa berada di satu klub sambil membicarakan klub lain."

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Apa selanjutnya bagi Mac Allister dan Liverpool?

Mac Allister, yang telah tampil 166 kali untuk Liverpool sejak bergabung dari Brighton pada 2023, dengan mencetak 24 gol dan menyumbang 21 assist, berharap pembicaraan segera menunjukkan kemajuan. Fokus terdekatnya setelah jeda internasional adalah pertandingan kandang melawan Manchester United di Anfield.