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Nic Woltemade menegaskan performa apiknya dengan mencetak satu gol lagi bersama Juve. Ia juga membantu seorang rekan setimnya.

Dalam kemenangan 4-0 atas FC Venedig , Nick Woltemade menyerahkan kesempatan mengeksekusi penalti kepada rekan setimnya, Randal Kolo Muani. Penyerang Juventus Turin itu kemudian menjelaskan alasannya.

Pemain timnas Jerman itu masuk pada babak kedua dalam kemenangan telak atas tim juru kunci Serie A. Ia membuka rangkaian gol setelah jeda dengan mencetak gol pada menit ke-53. Ia juga memberi assist untuk gol Teun Koopmeiners yang mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-59.

Setelah Juan Cabal mencetak gol lagi pada menit ke-65, Juventus mendapat hadiah penalti pada menit ke-69 setelah Kolo Muani terjatuh di kotak penalti Venedig. Woltemade semula mengambil bola dan menunggu izin wasit untuk menendang. Namun, begitu wasit memberi izin, mantan penyerang Bundesliga itu justru menyerahkan bola kepada Kolo Muani, yang menerima kesempatan tersebut dan mengeksekusi penalti dengan mudah.

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"Terakhir kali, dia memberikan bola kepada saya; kami berdua butuh kepercayaan diri," jelas Woltemade kepada DAZN seusai pertandingan. "Kalau kami punya kesempatan untuk saling membantu, kami akan melakukannya. Saya tak mau berlagak jadi 'Good Guy' karena memberikan bola kepadanya. Bagi saya, itu hal yang biasa. Dia orang yang baik. Dia mengambil penalti itu dan mencetak gol."

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Mantan pemain Frankfurt itu memang pernah melakukan hal serupa untuk Woltemade pada akhir Oktober, saat laga imbang melawan Stade Rennes di Liga Europa. Ketika itu, Kolo Muani menyerahkan kesempatan mengeksekusi penalti kepada pemain Jerman tersebut. Woltemade mencetak gol untuk memastikan skor akhir 2-2.

Berapa gol yang dicetak Nick Woltemade untuk Juventus Turin?

Gol ke gawang Venedig merupakan gol kedua Woltemade di liga dalam sepuluh pertandingan. Di Liga Europa, ia mencetak tiga gol dalam empat penampilan. Secara keseluruhan, ia mencatatkan lima gol dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga menyumbang empat assist.

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Di liga, kemenangan itu menjaga Juventus tetap dekat dengan zona Liga Champions. Setelah 12 pertandingan, Si Nyonya Tua mengoleksi 21 poin, tetapi sudah tertinggal sebelas poin dari pemuncak klasemen Lazio Roma.

"Ini kemenangan penting. Setelah jeda internasional, selalu sulit untuk kembali menemukan ritme. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang berat, tetapi menurut saya kami bermain cukup baik pada babak kedua dan mencetak gol pada momen-momen penting," ujar Woltemade, seraya menegaskan bahwa performa tim asal Turin itu belakangan membaik.