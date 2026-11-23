Bagikan Ikuti GOAL di Google

Peter Schmeichel menilai menghindari degradasi harus menjadi target utama Mauricio Pochettino setelah Manchester United dipermalukan Liverpool 4-0. Kiper legendaris itu memperingatkan bahwa mantan klubnya benar-benar terancam turun kasta menyusul awal buruk masa kepelatihan pelatih asal Argentina tersebut di Anfield.

Iklan

Awal buruk Pochettino di Anfield

Pochettino menjalani laga pertamanya sebagai pelatih United dengan hasil mengecewakan ketika timnya kalah telak 4-0 dari Liverpool . Tim tamu harus bermain dengan sepuluh orang sejak awal pertandingan dan tak mampu bangkit di Anfield. Leny Yoro menerima kartu merah langsung pada menit kesepuluh setelah menjatuhkan Alexander Isak. Dominik Szoboszlai segera menambah penderitaan mereka lewat gol brilian dari tendangan bebas yang dihasilkan pelanggaran tersebut.

Florian Wirtz memperbesar keunggulan hanya tiga menit kemudian lewat penyelesaian berani. Rio Ngumoha dan Victor Munoz lalu mencetak gol pada babak kedua, membuat United terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris.

Schmeichel beri peringatan tegas soal degradasi

Mantan kiper United, Schmeichel, menilai klub itu benar-benar terancam turun ke Championship. Ia menegaskan Pochettino kini harus sepenuhnya berfokus menjaga United tetap di kasta tertinggi, bukan mengejar target lain.

"Secara realistis, bisakah Manchester United sekadar finis di posisi kesepuluh atau ke-12? Itu tidak masalah," kata Schmeichel kepada Viaplay setelah kekalahan telak di Merseyside. "Saya tahu ini terdengar konyol, tetapi kami berada di zona degradasi dan tim ini terlihat seperti tim yang bisa terdegradasi. Jadi, sekarang itulah yang harus menjadi target. Anehnya, saat ini memang terlihat demikian."

Iklan Iklan

Masalah pertahanan terus membayangi skuad

Manchester United kini hanya unggul satu poin atas Crystal Palace yang berada di posisi terbawah, menyusul satu lagi penampilan buruk di lini pertahanan. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu telah kebobolan 34 gol di semua kompetisi musim ini. Catatan mengkhawatirkan tersebut membuat mereka memiliki rekor pertahanan terburuk di lima liga top Eropa. Schmeichel memperingatkan bahwa situasinya akan menjadi genting jika penampilan buruk ini berlanjut hingga tahun baru.

Topik Terkait

"Namun, kami semua pernah bermain di Liga Primer Inggris, jadi kami tahu sekarang masih November dan sebentar lagi Desember. Ini belum benar-benar saatnya," tambahnya. "Masalah akan muncul ketika kita sampai di bulan Maret jika mereka terus seperti ini selama itu.

"Namun, saya pikir, setidaknya saya percaya dia [Pochettino] bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Dia tidak akan pernah menjadikan mereka tim juara, tidak dengan para pemain ini."

Iklan

Laga penting menanti di Eropa dan kompetisi domestik

Pochettino harus segera membangkitkan skuadnya yang terpukul karena United langsung mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa. Mereka akan bertandang untuk menghadapi Sporting di Liga Champions pada Rabu malam.

Pelatih yang baru ditunjuk itu sangat membutuhkan respons positif di Portugal untuk menghentikan keterpurukan tim. Setelah lawatan berat di Eropa tersebut, United kembali berlaga di Liga Primer Inggris hanya tiga hari kemudian. Mereka akan menjamu Brentford di Old Trafford, dan meraih tiga poin mulai terlihat sangat penting bagi harapan mereka untuk bertahan di kasta tertinggi.