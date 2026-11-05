Bagikan Ikuti GOAL di Google

Rasmus Hojlund secara terbuka menyanggah Massimiliano Allegri setelah Napoli kalah telak dari Porto di Liga Champions pada Rabu malam. Penyerang asal Denmark itu menegaskan bahwa seluruh elemen klub harus bertanggung jawab atas performa buruk mereka dan menggambarkan situasi saat ini sebagai kondisi yang sangat suram.

Iklan

Napoli kembali menelan kekalahan telak

Awal musim Napoli yang buruk berlanjut pada Rabu malam ketika mereka menelan kekalahan 4-1 dari Porto di Liga Champions. Hasil itu membuat tim Italia tersebut baru mengumpulkan tiga poin dari empat laga pembuka mereka di kompetisi Eropa. Tim asuhan Allegri kini telah kalah tiga kali di kompetisi ini pada musim ini.

Di semua kompetisi, Napoli telah menelan tujuh kekalahan hanya dalam 14 pertandingan, sehingga tekanan mulai membayangi seluruh skuad. Kemunduran terbaru di Portugal itu menyingkap ketegangan di dalam tim. Hojlund secara terbuka tidak sependapat dengan penilaian pelatihnya seusai laga setelah Allegri menyebut penampilan timnya bagus selama 70 menit pertama.

Hojlund menolak penilaian positif Allegri soal penampilan tim

Hojlund tidak seoptimistis pelatihnya saat berbicara kepada media seusai pertandingan. Pemain timnas Denmark itu menegaskan bahwa sekadar tampil cukup baik tidak lagi memadai bagi tim yang tengah kesulitan tersebut.

“Saya tidak setuju. Tentu saja, menurut saya ini bukan pertandingan yang buruk. Saya bisa sepakat soal itu, tetapi kami harus berhenti kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dihindari, dan kami harus mulai memenangkan pertandingan,” kata Hojlund kepada Amazon Prime.

Iklan Iklan

“Kami sudah kalah terlalu sering musim ini. Sulit untuk membicarakannya. Menurut saya, kami berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini, dan kami harus bekerja keras.”

Topik Terkait

Seluruh pihak di klub harus ikut bertanggung jawab

Penyerang Denmark itu tampak jelas terpukul setelah bermain penuh selama 90 menit. Ia mengaku kecewa sekaligus marah dengan situasi saat ini, meski sempat berjuang melawan sakit menjelang pertandingan. Alih-alih hanya menyalahkan para pemain di lapangan, Hojlund menuntut semua pihak di klub bertanggung jawab. Ia ingin setiap orang yang terkait dengan Napoli merenungkan kegagalan mereka belakangan ini.

“Mungkin karena saya sempat agak sakit, saya sekarang sedikit lelah setelah bermain 90 menit, tetapi kami harus bercermin,” tambah Hojlund. “Bukan hanya pemain, semua orang di klub sepakbola ini harus bertanggung jawab.”

Iklan

Laga melawan Lazio menjadi kesempatan untuk bangkit

Napoli harus segera bangkit demi menyelamatkan kiprah mereka yang tersendat musim ini. Allegri dan para pemainnya hanya punya sedikit waktu untuk meratapi kekecewaan terbaru di Liga Champions. Napoli akan menjamu Lazio di Serie A pada Minggu. Kemenangan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki suasana suram di sekitar klub dan meredakan tekanan yang kian besar terhadap Allegri.